Go Fit e Kappa: Sport, Riqualificazione Urbana e Benessere in Italia

Un’Onda di Benessere e Riqualificazione Urbana: Kappa e Go fit Uniscono le Forze in ItaliaUn’ambiziosa partnership strategica segna l’espansione di Go fit, leader spagnolo nel settore dei centri sportivi, nel mercato italiano, con Kappa, iconico marchio italiano di abbigliamento sportivo del gruppo BasicNet, come partner esclusivo. Questa iniziativa non si limita a un’espansione commerciale, ma si configura come un progetto di rigenerazione urbana e promozione del benessere sociale, con Torino come città pilota.Il primo club italiano di Go fit, destinato a diventare un punto di riferimento per lo sport e il tempo libero, prenderà vita nel cuore di Torino, occupando l’area dell’ex Mercato dei fiori, un’area in fase di trasformazione. Dotato di tre piscine e un ampio parcheggio, il centro sportivo si propone di diventare un catalizzatore per la vitalità del quartiere Aurora, con un impatto che si estenderà a tutta la città e, successivamente, a Milano e Bologna.La partnership va ben oltre la mera fornitura di abbigliamento tecnico: tutti i collaboratori di Go fit, a livello globale, indosseranno capi firmati Kappa, testimoniando l’integrazione profonda tra i due brand. Entrambe le aziende si impegnano a supportare la rinascita dei quartieri in cui operano, promuovendo iniziative volte a migliorare la qualità della vita delle comunità locali. Si tratta di un approccio olistico che riconosce il ruolo cruciale dello sport e del benessere nella costruzione di un futuro più sostenibile e inclusivo.”Siamo entusiasti di questa avventura italiana, unendo le forze con Kappa, un marchio che incarna l’eccellenza del design sportivo italiano da oltre mezzo secolo”, dichiara Mario Barbosa, CEO di Go fit, sottolineando la volontà di replicare questo modello virtuoso di valorizzazione urbana in tutte le sedi future, con l’apertura di nuove strutture a Milano (in un’area precedentemente occupata dal Centro Sportivo Lido, prevista per il 2026) e a Bologna (nell’ex Cierrebì, tra il 2026 e il 2027).Per Kappa e BasicNet, questa collaborazione rappresenta un’opportunità unica per rafforzare il legame con il territorio e riaffermare il proprio ruolo di protagonista nel panorama sportivo e culturale italiano. “Questa iniziativa va ben oltre la fornitura tecnica. È un investimento nella nostra città e una testimonianza della nostra profonda radice nel tessuto sociale e culturale torinese”, affermano Lorenzo e Alessandro Boglione, amministratori delegati di BasicNet. L’impegno comune per la riqualificazione urbana attraverso lo sport e il benessere è percepito come una missione fondamentale, alimentata da una condivisione di valori che promette un percorso a lungo termine con un partner d’eccellenza come Go fit. L’espansione in Italia non è quindi solo un’operazione commerciale, ma un atto di responsabilità sociale e un contributo alla creazione di comunità più attive, sane e connesse.