Guala Closures Acquisisce Kwk: Crescita e Innovazione nel Farmaceutico

Guala Closures, un nome di spicco nel panorama globale della chiusura per vini e liquori, rafforza il proprio posizionamento strategico attraverso un’acquisizione di notevole portata.

L’azienda alessandrina ha annunciato l’acquisizione di Kwk (Kunststoffwerk Kremsmünster), un’azienda austriaca specializzata nella produzione di chiusure in plastica e, crucialmente, in sistemi avanzati di dosaggio di precisione destinati ai settori farmaceutico e nutraceutico.

Kwk, con radici profonde a Kremsmünster dal 1950, ha recentemente registrato un fatturato di circa diciotto milioni di euro nel periodo conclusosi a giugno 2025, evidenziando la solidità della sua attività.

Questa operazione non si configura come una semplice espansione aziendale, bensì come un’implementazione deliberata di una visione strategica più ampia.

Andrea Lodetti, CEO di Guala Closures, sottolinea come l’acquisizione sia perfettamente allineata con l’ambizione di penetrare mercati caratterizzati da resilienza e valore aggiunto elevato.

L’integrazione di Kwk nel portafoglio Guala Closures offre una piattaforma sinergica, unendo la riconosciuta leadership di Guala nei sistemi di protezione anticontraffazione e antimanomissione con l’expertise di Kwk nella micro-dosatura e nell’imballaggio farmaceutico.

Questo connubio promette di elevare gli standard di sicurezza e tracciabilità per i pazienti, un aspetto sempre più centrale nell’era della crescente attenzione alla salute pubblica e alla lotta contro la contraffazione di farmaci.

La transizione è stata pensata per garantire continuità operativa e preservare il know-how accumulato da Kwk.

Manfred Habermann, attuale proprietario e CEO di Kwk, manterrà un ruolo chiave come guida della divisione farmaceutica, riportando direttamente a Lodetti.

Questa decisione strategica riflette l’importanza di preservare la cultura aziendale e l’esperienza specifica di Kwk, integrando al contempo le risorse e le competenze di Guala Closures per creare un’entità più forte e competitiva.

L’acquisizione non solo amplierà la gamma di prodotti offerti da Guala Closures, ma aprirà anche nuove opportunità di crescita nel settore farmaceutico, un mercato in continua evoluzione e caratterizzato da requisiti sempre più stringenti in termini di sicurezza, qualità e sostenibilità.

L’operazione si configura quindi come un investimento strategico nel futuro, volto a consolidare la leadership di Guala Closures nel suo settore e ad estendere il proprio impatto in nuovi mercati ad alto potenziale.