Gusto Montagna 2026: Alta Cucina e Tradizioni Alpine a Prato Nevoso

Il 16 gennaio 2026, Prato Nevoso si appresta a celebrare la nona edizione di Gusto Montagna, un evento che ha ridefinito i confini della ristorazione d’alta quota, consolidandosi come piattaforma di incontro tra eccellenze culinarie e paesaggi alpini.

Lungi dall’essere una semplice rassegna gastronomica, Gusto Montagna si configura come un vero e proprio laboratorio culturale, dove la creatività dei più affermati chef mondiali si fonde con l’autenticità del territorio montano.

Quest’anno, l’evento si arricchisce di nomi di prestigio internazionale.

Fabrizio Mellino, maestro del ristorante Quattro Passi (3 Stelle Michelin, Napoli), Ana Roš, icona della cucina slovena e riconosciuta come miglior chef donna al mondo nel 2017 dalla prestigiosa guida The World’s 50 Best Restaurants, e Davide Di Fabio, interprete raffinato del ristorante Dalla Gioconda (1 Stella Michelin, Pesaro Urbino) portano con sé un’eredità di innovazione e passione che amplierà ulteriormente l’offerta gastronomica.

Il valore di Gusto Montagna si manifesta anche attraverso i ritorni di figure chiave che ne hanno segnato le precedenti edizioni.

Enrico Marmo, con la sua visione unica, e Carlo Cracco, già protagonista memorabile dello Chalet il Rosso, confermano il legame profondo con l’evento e il suo impegno a promuovere un’esperienza culinaria memorabile.

La genesi di Gusto Montagna, nove anni fa, è stata ispirata da un concetto audace: dimostrare che l’alta cucina, con la sua ricerca di perfezione e la sua attenzione ai dettagli, può trovare una perfetta sintesi con la semplicità e l’immediatezza dei sapori montani.

Oggi, l’evento trascende i confini nazionali, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti provenienti da tutto il mondo, testimoniando la sua capacità di incarnare un modello di eccellenza gastronomica sostenibile.

L’edizione 2026 rappresenta un momento cruciale di evoluzione, non solo per la qualità delle proposte culinarie, ma anche per l’approfondimento del dialogo tra gastronomia e cultura montana.

Prato Nevoso non è solo uno scenario di rara bellezza, ma un ecosistema fertile per la sperimentazione, dove le tradizioni locali si reinventano attraverso l’interpretazione di chef visionari.

“Investiamo in eventi che raccontano l’eccellenza, creando valore per la montagna e per la comunità che la vive tutto l’anno,” afferma Alberto Oliva, ideatore di Gusto Montagna e responsabile della società Prato Nevoso, sottolineando l’impegno a promuovere uno sviluppo turistico responsabile e a valorizzare il patrimonio culturale e gastronomico alpino.

Gusto Montagna si pone così come un motore di crescita per il territorio, un punto di riferimento per l’innovazione e un simbolo della rinascita della montagna attraverso il gusto e la creatività.