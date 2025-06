Il Percorso del Vermouth: Un Viaggio Botanico nel Cuore del Piemonte

Nel cuore pulsante dell’Orto Botanico dell’Università di Torino, un luogo di secolare sapere e rigogliosa biodiversità, emerge un percorso inedito dedicato a un simbolo dell’eccellenza piemontese: il Vermouth. Più che una semplice attrazione turistica, il “Percorso del Vermouth” si configura come un’immersione sensoriale e culturale, un dialogo tra la scienza botanica, l’arte della liquoristica e le tradizioni locali.L’iniziativa, frutto di una felice sinergia tra l’Orto Botanico, erede di una tradizione di ricerca e conservazione iniziata nel 1729, e la società Canone Occidentale, custode di un’eredità liquoristica di inestimabile valore, offre ai visitatori l’opportunità di scoprire le origini e la complessità di una bevanda profondamente radicata nel territorio.Il percorso si dispiega attraverso una speciale aiuola, un microcosmo vegetale che ospita le essenze botaniche protagoniste del Vermouth di Torino. Dalle note aromatiche e persistenti dell’assenzio, fino alla dolcezza erbacea della maggiorana, passando per l’amaro tocco del rabarbaro e la freschezza pungente del ginepro, il sambuco delicato e l’aroma intenso dell’origano, ogni pianta viene presentata con rigore scientifico e passione artigianale.Loic Maurice Mingozzi, responsabile tecnico, e Michele Marzella, liquorista esperto, guidano i visitatori attraverso questo affascinante viaggio olfattivo e visivo, arricchendo l’esperienza con aneddoti storici, curiosità botaniche e dettagli sulla complessa arte della macerazione e dell’infusione. L’ispirazione al percorso è stata fornita da Fulvio Piccinino, figura di spicco nel panorama della liquoristica, che ha contribuito a definire l’approccio educativo e coinvolgente del progetto.Il “Percorso del Vermouth” non si limita a celebrare un prodotto enogastronomico di eccellenza, ma mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della biodiversità, sulla sostenibilità delle filiere agroalimentari e sulla connessione profonda tra l’uomo e la natura. Offre un’occasione unica per comprendere come l’ingegno umano, attingendo alle ricchezze del territorio, possa trasformare semplici erbe e fiori in un’esperienza sensoriale indimenticabile, un vero e proprio simbolo del Made in Italy.Per coloro che desiderano intraprendere questo viaggio nel cuore della tradizione piemontese, l’Orto Botanico è aperto al pubblico il sabato dalle 14:30 alle 19:00 e la domenica e nei giorni festivi dalle 10:00 alle 19:00. Ulteriori informazioni, inclusi gli aggiornamenti sugli orari di apertura, sono disponibili sul sito web https://www.ortobotanico.unito.it/it.