Impact Deal: Startup innovative per un futuro sostenibile

Nel cuore pulsante delle Ogr Torino, precisamente nel Binario 3, si è concluso un Demo Day di eccezionale significato: Impact Deal. Questo programma, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Crt e dalle Ogr Torino, si pone come un catalizzatore per l’innovazione sociale e ambientale, coordinato da Top-IX con il prezioso contributo scientifico di Fondazione Isi e la partnership strategica di Microsoft. L’evento ha rappresentato un momento cruciale per quindici startup europee, scelte per la loro capacità di estrarre valore – economico, sociale e ambientale – da dati complessi e spesso dispersi.Più che una semplice presentazione, il Demo Day ha offerto una vetrina per soluzioni all’avanguardia, destinate a investitori attenti all’impatto, partner strategici e rappresentanti istituzionali. L’atmosfera era densa di potenziale, con la promessa di trasformazioni concrete nei settori chiave.Tra le realtà più brillanti a emergere, Danu Robotics si distingue con la sua robotica avanzata per l’ottimizzazione dello smistamento dei rifiuti, un’innovazione che le ha valso anche l’attenzione della prestigiosa Sxsw London Venture Spotlight Competition. Latitudo40, con la sua piattaforma rinnovata di Earth Observation e decision making guidato dai dati, dimostra come l’analisi dei fenomeni terrestri possa generare soluzioni tangibili, ricevendo un contributo significativo dalla Città di Torino attraverso la Call4Testing ToMove4Future.Switch, forte di un recente round di investimento di circa un milione di euro, affronta la sfida della gestione intelligente delle flotte aziendali, ottimizzando processi e riducendo impatti ambientali. Loki, finalista di Impact Deal e riconosciuta tra le “Top 50” startup europee nel settore della mobilità, si è distinta all’Ai Festival di We Make Future con un sistema innovativo di mappatura dei difetti stradali, un esempio di come la tecnologia possa migliorare la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture.Fusebox, una scaleup estone in rapida espansione con attività in 13 paesi, si focalizza sull’integrazione di produzione e accumulo energetico, contribuendo a una transizione verso fonti rinnovabili e una gestione più efficiente delle risorse. Zerow, premiata con il Best Luxury Startup Award, incarna l’economia circolare attraverso il riuso creativo degli scarti dell’industria della moda, dimostrando che l’alta qualità e la sostenibilità possono coesistere. Infine, Minervas, grazie alla sua soluzione di eco-driving adattivo in tempo reale, si è aggiudicata la call innoVaction promossa da Fastweb+Vodafone, evidenziando il potenziale dell’intelligenza artificiale per promuovere una guida più responsabile e a basso impatto ambientale.Impact Deal non è semplicemente un evento, ma un ecosistema in evoluzione, un laboratorio di idee e un motore di cambiamento, che dimostra come l’innovazione, quando guidata da un forte senso di responsabilità sociale e ambientale, possa generare un futuro più sostenibile e prospero per tutti.