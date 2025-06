Inflazione a Torino: prezzi in crescita, famiglie sotto pressione

A maggio, l’analisi dei prezzi condotta dall’Ufficio di Statistica di Torino rivela un quadro inflazionistico in evoluzione, con l’Indice dei Prezzi al Consumo per l’intera collettività (NIC), riferito a una base anno 2015 pari a 100, che si attesta a 121,3. Questo dato, pur indicando una dinamica contenuta rispetto al mese precedente (+0,1%), riflette un incremento più marcato rispetto a maggio 2024 (+1,7%), suggerendo un’accelerazione dell’inflazione nel corso dell’anno.Un’analisi più granulare dei prezzi rivela differenze significative tra le diverse categorie di beni e servizi. I prodotti ad alta frequenza d’acquisto, tipicamente quelli con un impatto rilevante sul budget delle famiglie, mostrano un aumento del +0,2% mensile e del +1,6% su base annua. I beni a media frequenza, spesso legati a scelte più ponderate e meno immediate, segnano un incremento più robusto, con una variazione del +0,2% su base mensile e del +2,8% su base annua, indicando una crescente pressione sui prezzi in settori non strettamente legati alle necessità primarie. Al contrario, i beni a bassa frequenza d’acquisto, come durevoli o beni di lusso, registrano una flessione, seppur lieve (-0,1% mensile e -0,4% su base annua), presumibilmente a causa di una minore propensione all’acquisto in un contesto di incertezza economica.L’andamento dei settori specifici offre ulteriori spunti di riflessione. L’incremento dei prezzi dei beni alimentari (+0,5% mensile e +2,8% annuo) conferma la sensibilità delle famiglie all’aumento dei costi alimentari, un fattore che incide significativamente sul potere d’acquisto. La diminuzione dei prezzi dell’energia (-2,2% mensile e -2,9% annuo) può essere attribuita a fluttuazioni geopolitiche o a variazioni nella domanda e nell’offerta di risorse energetiche. I tabacchi, relativamente stabili nel breve termine, hanno comunque registrato un aumento annuo del +3,2%, influenzando indirettamente il bilancio delle famiglie.I servizi, tradizionalmente più stabili dei beni, mostrano un aumento sia su base congiunturale (+0,6%) che tendenziale (+3,1%). I costi legati all’abitazione, pur rimanendo invariati nel breve termine, hanno subito un incremento annuale del +3,2%, un fattore cruciale per la sostenibilità finanziaria delle famiglie. I servizi di comunicazione, invece, hanno registrato una leggera diminuzione mensile (-0,1%), ma un modesto aumento annuale (+0,5%). I servizi ricreativi, culturali e legati alla cura della persona hanno subito un’accelerazione significativa (+2,6% mensile e +4,5% annuo), suggerendo un aumento della spesa discrezionale da parte dei consumatori. I costi per i trasporti, pur mostrando una diminuzione mensile (-2,1%), hanno registrato un aumento annuale del +3,4%, riflettendo probabilmente l’aumento dei costi del carburante e la ripresa della mobilità post-pandemica.L’inflazione “di fondo”, ovvero al netto delle componenti energetiche e alimentari fresche, fornisce un’indicazione più precisa delle pressioni inflazionistiche sottostanti all’economia, segnalando un aumento del +0,3% mensile e del +2,0% su base annua. Questo dato suggerisce che le pressioni sui prezzi, escludendo i settori più volatili, sono in aumento, sollevando interrogativi sulla sostenibilità delle attuali politiche monetarie e sulla necessità di interventi mirati per mitigare gli effetti negativi sull’economia reale. L’evoluzione di questo indicatore sarà determinante per comprendere la traiettoria inflazionistica futura e per orientare le decisioni di politica economica.