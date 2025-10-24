Intergea Cresce: Acquisizione di Denicar per Dominare il Lombardo

Intergea, polo distributivo automobilistico di rilevanza nazionale con sede a Torino, ha ufficializzato un’operazione strategica volta a potenziare la propria presenza nel cruciale mercato lombardo.

L’acquisizione del 51% di Denicar, prestigiosa realtà concessionaria radicata nel territorio milanese e bergamasco con una storia consolidata, segna un passo significativo nell’ambizioso piano di espansione del Gruppo.

Questa mossa, lungi dall’essere un mero investimento finanziario, si configura come un’integrazione di forze e competenze, con l’obiettivo di creare un ecosistema automobilistico più robusto e capace di rispondere alle mutevoli esigenze del consumatore.

Mocauto e AutoChioda, già parte del network Intergea, si affiancano a Denicar, delineando una presenza capillare e dominante nel panorama automobilistico milanese e provinciale, un’area geografica considerata pilastro fondamentale per la crescita complessiva del Gruppo.

La partnership è guidata da Stefano Odorici, figura chiave che assumerà il ruolo di amministratore delegato e diventerà socio di Intergea, portando con sé una profonda conoscenza del mercato locale e una visione strategica orientata all’innovazione e alla customer experience.

Gianluca Italia, membro del consiglio di amministrazione di Intergea, sottolinea l’importanza di preservare l’identità e l’autonomia operativa di Denicar, garantendo la continuità dei rapporti con la clientela e il mantenimento del know-how consolidato nel tempo.

L’ingresso di Denicar nel Gruppo Intergea si preannuncia un catalizzatore per nuove opportunità di sviluppo, consentendo di ottimizzare i processi, ampliare l’offerta di servizi finanziari e di mobilità, e investire in tecnologie all’avanguardia per la digitalizzazione della rete concessionaria.

Odorici evidenzia come questa sinergia rappresenti un’accelerazione strategica, offrendo a Denicar l’accesso a risorse e competenze manageriali di alto livello, fondamentali per affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo e in rapida evoluzione.

L’obiettivo è massimizzare il potenziale umano e tecnologico, consolidando la leadership di Intergea nel settore della distribuzione automobilistica italiana e proiettandola verso nuovi orizzonti di crescita sostenibile e innovazione.