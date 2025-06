Intergea investe nei giovani talenti STEM: borse di studio per l’eccellenza.

Il Gruppo Intergea, in collaborazione con Unione Industriali Torino STart STem, ha formalizzato un significativo investimento nel futuro del capitale umano attraverso l’assegnazione di borse di studio destinate a giovani talenti universitari. Tre studenti di eccezionale valore, provenienti dai corsi di laurea magistrale STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) del Politecnico e dell’Università degli Studi di Torino, si sono distinti in un concorso altamente competitivo, ricevendo un contributo economico di 3.000 euro ciascuno per sostenere il loro percorso accademico nell’anno 2024/2025.L’iniziativa non si configura solamente come un atto di generosità, ma come una strategia mirata a stimolare un cambiamento strutturale nel panorama scientifico e tecnologico. La scelta deliberata di destinare due delle tre borse a studentesse rappresenta un impegno concreto per la parità di genere, un fattore cruciale per l’innovazione e la competitività. Il divario di competenze tra uomini e donne in settori strategici come l’ingegneria, l’informatica e la matematica continua a rappresentare una sfida globale, e questo gesto mira a incentivare la presenza femminile, offrendo un sostegno tangibile a studentesse meritevoli che intraprendono percorsi di eccellenza.I destinatari di queste preziose borse di studio, Chiara Iorio, Chiara Maretto e Marco Pavanati, incarnano l’eccellenza accademica, avendo conseguito la laurea triennale con il massimo dei voti. Il loro successo è il risultato di un impegno costante e di una profonda passione per le discipline scientifiche. In segno di gratitudine e responsabilità sociale, i tre borsisti si sono resi disponibili a offrire un servizio di tutoraggio in matematica agli studenti delle scuole medie, un’azione di mentoring che mira a ispirare le nuove generazioni e a trasmettere l’importanza del pensiero critico e della risoluzione dei problemi.Alberto Di Tanno, Presidente del Gruppo Intergea, sottolinea come questo investimento rappresenti un pilastro fondamentale della filosofia aziendale. “Crediamo fermamente che la formazione universitaria sia la chiave per costruire un futuro sostenibile e prospero. Investire nei giovani non significa semplicemente erogare risorse finanziarie, ma significa coltivare il potenziale umano, creare un ecosistema di opportunità e promuovere un circolo virtuoso di crescita e innovazione. La nostra visione imprenditoriale si fonda sulla consapevolezza che il vero capitale di un’azienda sono le persone e la loro capacità di apprendere, adattarsi e contribuire al progresso della società.”L’iniziativa Intergea testimonia un approccio proattivo e lungimirante, che guarda al futuro del territorio attraverso la valorizzazione del talento e l’impegno per la parità di genere, promuovendo una cultura dell’eccellenza e della responsabilità sociale. Un investimento nel capitale umano che si traduce in un investimento nel futuro dell’Italia.