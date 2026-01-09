Intesa Sanpaolo e Milano Cortina 2026: un impegno pluridimensionale

A due decenni di distanza dall’entusiasmo palpabile dei Giochi di Torino 2006, un’esperienza che già vide Intesa Sanpaolo affiancare l’evento come partner, la banca, sotto la guida strategica di Carlo Messina, si appresta a celebrare Milano Cortina 2026 con un impegno pluridimensionale che va ben oltre il semplice sponsorship.

Si tratta di un’integrazione profonda, mirata a coinvolgere attivamente clienti, dipendenti e l’intera comunità, e a lasciare un’eredità tangibile al Paese.

Intesa Sanpaolo, in qualità di *Banking Premium Partner* delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali, accoglierà la Fiamma Olimpica presso il suo iconico grattacielo in corso Inghilterra il 11 gennaio.

L’architettura distintiva di Renzo Piano si trasformerà in un palcoscenico di festa, arricchito dalla presenza delle mascotte ufficiali, performance musicali curate in collaborazione con il prestigioso Torino Jazz Festival, e da un dialogo stimolante tra Vittorio Brumotti e il noto giornalista sportivo Massimo Caputi.

Questo evento non è solo un passaggio simbolico, ma una vetrina per promuovere i valori di eccellenza, collaborazione e passione che uniscono lo sport e la finanza.

Il legame con la storia olimpica italiana si rafforza con l’apertura, il 6 febbraio, di una mostra fotografica presso le Gallerie d’Italia – Milano, il museo di Intesa Sanpaolo in Piazza Scala.

La mostra, curata da Aldo Grasso e tratta dall’Archivio Publifoto, ripercorre le immagini evocative delle prime Olimpiadi invernali ospitate in Italia, quelle di Cortina 1956, restituendo al pubblico un patrimonio visivo di inestimabile valore e riaccendendo la memoria collettiva di un evento sportivo che ha contribuito a definire l’identità nazionale.

Ma l’impegno di Intesa Sanpaolo si estende a un ambito ancora più ampio con Gen26, il programma di educazione di Milano Cortina 2026.

Attraverso il Museo del Risparmio, la banca offrirà percorsi formativi e laboratori dedicati all’educazione finanziaria, rivolti alle nuove generazioni e con l’obiettivo di promuovere una cultura della responsabilità e della pianificazione del futuro.

Questo investimento nel capitale umano si configura come un elemento cruciale per lo sviluppo sostenibile del Paese.

Le iniziative promosse da Intesa Sanpaolo non si limitano a celebrare i Giochi; esse incarnano un impegno strategico verso il futuro del Paese, orientato a stimolare l’innovazione, la crescita sociale inclusiva e la valorizzazione delle eccellenze italiane in ambito sportivo, culturale ed economico.

L’obiettivo è lasciare un’eredità duratura, un’impronta positiva che possa ispirare le prossime generazioni e contribuire a costruire un futuro più prospero e sostenibile per tutti.

Si tratta di un’azione che riflette l’ambizione di Intesa Sanpaolo di essere un motore di progresso e di creare valore non solo per i propri stakeholder, ma per l’intera comunità nazionale.