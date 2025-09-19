Intesa Sanpaolo Protezione: Area X, l’assicurazione che emoziona e educa.

Intesa Sanpaolo Protezione ha inaugurato Area X, un’iniziativa pionieristica concepita per rivoluzionare la percezione e l’approccio alla cultura assicurativa.

Nata nel 2019, quest’area esperienziale si rinnova profondamente, trasformandosi in un ecosistema dinamico che va ben oltre la tradizionale funzione di protezione finanziaria.

Area X non è semplicemente uno spazio espositivo, ma un vero e proprio laboratorio di consapevolezza, un punto d’incontro tra innovazione tecnologica, didattica interattiva e coinvolgimento emotivo.

L’obiettivo primario è demistificare l’assicurazione, superando l’immagine di un obbligo gravoso o di una rete di sicurezza passiva contro eventi avversi.

Area X aspira a ridefinire l’assicurazione come un vero e proprio abilitatore, uno strumento strategico per la realizzazione di progetti personali e professionali, un catalizzatore di opportunità future.

Questo cambio di paradigma è supportato da un design innovativo, frutto della sinergia tra Capgemini, partner globale di trasformazione digitale e business, e dello studio di architettura Dotdotdote, che ha saputo creare ambienti immersivi e stimolanti.

Il percorso esperienziale è strutturato per coinvolgere un pubblico ampio e diversificato, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle famiglie e agli istituti scolastici.

Attraverso installazioni digitali, simulazioni interattive e contenuti multimediali, i visitatori sono guidati alla scoperta dei rischi connessi alla vita quotidiana, imparando a valutarli e ad affrontarli con maggiore consapevolezza e preparazione.

Un elemento centrale è rappresentato da un videogame innovativo, progettato per rendere l’apprendimento dei concetti assicurativi un’esperienza ludica e coinvolgente.

Il weekend di riapertura, previsto per il 27 settembre, offrirà un programma ricco di eventi e attività per tutte le età, dai laboratori creativi per i più piccoli alla caccia al tesoro itinerante, passando per spettacoli teatrali improvvisati che stimoleranno l’immaginazione e la partecipazione.

Secondo Virginia Borla, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, Area X ha già avuto un impatto significativo, coinvolgendo 12.000 visitatori e generando 6,5 milioni di visualizzazioni di contenuti digitali.

L’iniziativa ha contribuito a sensibilizzare il pubblico sui propri bisogni di protezione e sull’importanza di prendere decisioni informate, promuovendo una cultura assicurativa più diffusa e accessibile, con un focus particolare sui giovani e gli studenti, per costruire un futuro più sereno e resiliente.

Area X si configura quindi come un investimento strategico nel capitale umano, un ponte tra finanza e benessere, un luogo dove la protezione diventa opportunità.