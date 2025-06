Iveco 50 anni: un’eredità di innovazione e futuro con Stellantis

Cinquant’anni. Un traguardo significativo che celebra non solo la longevità di un marchio, ma l’evoluzione costante di un settore cruciale per l’economia globale: quello dei veicoli commerciali. La ricorrenza, celebrata presso l’imponente Ogr di Torino, rappresenta un’occasione per riflettere sulla forza e l’adattabilità di Iveco, e per anticipare le direzioni future delineate dalla recente partnership con Stellantis.L’importanza strategica di Iveco va ben oltre la semplice produzione di autocarri e furgoni. Si tratta di un pilastro dell’industria manifatturiera italiana, un motore di occupazione e innovazione tecnologica. Il marchio ha saputo accompagnare le trasformazioni del mercato, cogliendo le sfide poste dalla globalizzazione e dalle nuove esigenze di mobilità, sviluppando soluzioni sempre più efficienti, sostenibili e adatte alle diverse applicazioni, dal trasporto merci alla logistica urbana.L’annuncio del partnership tra Iveco Group e Stellantis non è un evento marginale, ma un segnale forte di convergenza e di sinergia. Si tratta di una mossa che mira a rafforzare la posizione competitiva di entrambi i gruppi, sfruttando le rispettive competenze e risorse per affrontare le sfide del futuro, in particolare quelle legate alla transizione verso una mobilità più elettrificata e connessa. La condivisione di piattaforme, tecnologie e competenze consentirà di accelerare lo sviluppo di nuovi modelli e di ottimizzare i costi, beneficiando sia i produttori che i clienti.L’apparizione dei nuovi modelli Jolly, presentati durante l’evento, simboleggia questa capacità di Iveco di interpretare le esigenze emergenti del mercato, offrendo veicoli versatili e personalizzabili, in grado di soddisfare le esigenze di professionisti e aziende. Questi veicoli, frutto di un’attenta analisi dei trend di settore, rappresentano un ulteriore passo avanti nell’offerta di soluzioni di trasporto innovative e performanti.John Elkann, amministratore delegato di Exor, holding che controlla Iveco Group, ha sottolineato l’importanza di questo anniversario come momento di celebrazione del passato e di sguardo rivolto al futuro, un futuro che si prospetta ricco di opportunità e sfide per l’industria dei veicoli commerciali, e dove la collaborazione e l’innovazione saranno i fattori chiave per il successo. La sua presenza all’evento, e le sue parole, testimoniano l’impegno di Exor nel sostenere la crescita e lo sviluppo di Iveco, contribuendo a consolidare la sua posizione di leader nel settore. La ricorrenza non è quindi solo una celebrazione, ma un punto di partenza per un nuovo capitolo di crescita e innovazione per Iveco e per l’intero panorama dei veicoli commerciali.