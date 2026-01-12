Iveco e PlusAi: guida autonoma per camion, progetto pilota in arrivo.

Iveco, con uno sguardo rivolto al futuro del trasporto merci, sigla una partnership strategica con PlusAi, leader globale nell’intelligenza artificiale applicata alla guida autonoma di veicoli pesanti.

Questo accordo segna l’avvio di un progetto pilota senza precedenti per l’Europa meridionale: l’implementazione di sistemi di guida autonoma di Livello 4 su camion Iveco, in un’iniziativa congiunta che coinvolge l’operatore logistico Sesé e il governo dell’Aragona.

Il programma, ambizioso e innovativo, prevede la realizzazione e la sperimentazione di due veicoli pesanti Iveco S-Way equipaggiati con PlusAi SuperDrive™, la piattaforma di guida virtuale sviluppata da PlusAi.

Questa soluzione, basata su algoritmi avanzati di machine learning, promette di rivoluzionare il settore della logistica, con implicazioni significative per la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità del trasporto merci.

L’obiettivo primario del progetto pilota è validare le performance del sistema di guida autonoma in condizioni reali, raccogliendo dati essenziali per l’affinamento delle tecnologie e l’ottimizzazione dei processi.

I test, che si estenderanno per diversi anni a partire dal 2026, si concentreranno su un corridoio logistico cruciale: il collegamento tra Madrid e Saragozza, un percorso di circa 300 chilometri che incarna le sfide tipiche del trasporto su strada.

Durante tutta la fase sperimentale, un operatore di sicurezza sarà presente a bordo dei veicoli, garantendo la supervisione e la gestione di eventuali situazioni impreviste.

“L’automazione dei veicoli rappresenta un elemento cardine della nostra visione strategica,” afferma Marco Liccardo, Chief Technology e Digital Officer di Iveco Group.

“Questa partnership con PlusAi ci consente di accelerare lo sviluppo delle nostre tecnologie Adas e Ads, aprendo nuove frontiere per l’innovazione nel settore dei trasporti.

“Shawn Kerrigan, COO e co-fondatore di PlusAi, sottolinea il potenziale trasformativo della tecnologia: “I camion autonomi non sono solo un’evoluzione tecnologica, ma una soluzione concreta per migliorare radicalmente la sicurezza stradale e ottimizzare la supply chain globale, riducendo i costi e le emissioni.

”L’iniziativa si inserisce in un contesto globale di crescente interesse verso la guida autonoma, un’area in rapida evoluzione che promette di ridefinire il futuro del trasporto merci.

Il progetto pilota Iveco-PlusAi, con il supporto di Sesé e del governo dell’Aragona, rappresenta un passo importante verso la realizzazione di questa visione, aprendo la strada a nuove opportunità per l’innovazione e la crescita nel settore della logistica.

La sperimentazione andrà a definire i prossimi passaggi verso l’implementazione diffusa di sistemi di guida autonoma, contribuendo a plasmare un futuro più sicuro, efficiente e sostenibile per il trasporto merci.