Iveco Group a 50 anni: innovazione, sostenibilità e futuro a Torino

Nel cuore di Torino, presso l’Ogr, Iveco Group celebra un traguardo significativo: i 50 anni di un marchio che incarna l’ingegno italiano e l’audace spirito dell’innovazione. L’evento, un vibrante crocevia di dipendenti, concessionari, fornitori e clienti, non è solo una retrospettiva, ma una dichiarazione d’intenti verso un futuro di progresso e leadership nel settore dei trasporti.Olof Persson, CEO di Iveco Group, ha sottolineato come il successo futuro dipenda dalla capacità di veicolare un’immagine chiara e distintiva: un’azienda tecnologicamente all’avanguardia, profondamente radicata nella comprensione delle esigenze del cliente. La visione trascende la semplice fornitura di veicoli; si tratta di costruire un’esperienza duratura e positiva per proprietari, conducenti e operatori, un legame che si consolida anno dopo anno.L’Ogr è stato scelto come palcoscenico per svelare tre nuove pietre miliari nell’evoluzione del marchio: l’Iveco S-eWay Artic, un camion pesante elettrico che ridefinisce i confini della mobilità a zero emissioni per le lunghe percorrenze, con un’autonomia che raggiunge i 600 chilometri. Quest’innovazione non è un mero esercizio di stile, ma una risposta concreta alla crescente domanda di soluzioni di trasporto sostenibili e performanti.Ma l’innovazione non si ferma qui. La partnership strategica con Stellantis ha dato vita a due nuovi veicoli commerciali leggeri elettrici, l’eJolly e l’eSuperJolly, che rappresentano un ulteriore passo avanti nell’impegno di Iveco Group verso la decarbonizzazione del settore. Questi veicoli, frutto di una collaborazione sinergica, espandono significativamente l’offerta di soluzioni a zero emissioni per l’ambiente urbano, anticipando le sfide future e le normative sempre più stringenti.L’eJolly, posizionato strategicamente al di sotto del segmento eDaily in termini di peso, offre una soluzione agile e versatile per le esigenze di trasporto urbane più specifiche. L’eSuperJolly, il suo “fratello maggiore”, eleva l’offerta con una maggiore capacità e autonomia, completando un portafoglio di veicoli elettrici a batteria che abbraccia l’intero spettro delle missioni urbane.La celebrazione dei 50 anni di Iveco Group non è quindi un punto di arrivo, ma un trampolino di lancio verso un futuro in cui l’innovazione, la sostenibilità e l’attenzione al cliente continuano a guidare il progresso, rafforzando la leadership italiana nel panorama globale dei trasporti. L’azienda si proietta verso il 2026 con un piano strategico ambizioso, pronto a rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, consolidando la sua reputazione di leader nell’era della mobilità sostenibile.