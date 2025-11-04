Jeep Avenger Leader: Successo e Produzione Nuova Compass a Melfi

L’analisi dei dati di vendita di ottobre, elaborata da Dataforce, proietta Jeep Avenger come il protagonista indiscusso del panorama SUV italiano nei primi dieci mesi del 2024, conquistando una significativa quota di mercato pari al 5,7%.

Questo risultato sottolinea non solo il successo commerciale del modello nato a Torino, ma ne conferma la leadership nel segmento B dei SUV completamente elettrici, dove accumula una quota di incidenza vicina al 18%, un dato che testimonia la crescente domanda di mobilità sostenibile nel nostro paese.

L’avanzata di Jeep Avenger consolida la posizione del marchio all’interno del mercato italiano, elevandolo a uno dei contendenti più agguerriti in ogni segmento e con qualsiasi tipo di propulsione, mantenendo una costanza di performance sia nel singolo mese che nel cumulativo annuale.

Parallelamente, Jeep Renegade 4xe, con la sua tecnologia ibrida plug-in, si conferma una scelta popolare, accumulando una quota di mercato del 21,8% nei primi tre trimestri dell’anno e rappresentando una valida alternativa per chi cerca un compromesso tra prestazioni e efficienza.

Il successo di Jeep, parte integrante del gruppo Stellantis, si riflette nella sua stabilità tra i primi dieci marchi a livello nazionale, un risultato che denota una solida reputazione e una capacità di intercettare le esigenze in evoluzione del consumatore italiano.

La presenza costante nel top ten riflette un’attenta strategia di prodotto e un impegno verso l’innovazione.

Un ulteriore capitolo significativo si apre con l’avvio della produzione della Nuova Compass presso lo stabilimento di Melfi, un evento che rafforza il ruolo dell’impianto lucano come polo strategico per il gruppo Stellantis.

L’inserimento della Nuova Compass tra i candidati al prestigioso premio “Auto Europa 2026”, assegnato dall’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive (Uiga), testimonia l’apprezzamento per le sue qualità e il potenziale di eccellenza che essa rappresenta.

Questo riconoscimento, che celebra l’innovazione e l’innovazione nel settore automotive, è un ulteriore segnale del percorso di crescita e sviluppo che Jeep sta perseguendo, puntando a consolidare la propria posizione come brand di riferimento nel mercato europeo e oltre.

La Nuova Compass, con la sua combinazione di design accattivante, tecnologia avanzata e prestazioni elevate, si presenta come un’auto destinata a ridefinire gli standard del segmento.