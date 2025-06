Kaleon: Da Sag, un Nuovo Modello per il Patrimonio Italiano

La trasformazione di Sag in Kaleon segna un cambio di paradigma per la famiglia Borromeo, trascendendo la mera denominazione per abbracciare una visione più ampia e ambiziosa: la salvaguardia e l’esaltazione del patrimonio culturale, un’eredità che si estende ben oltre le iconiche isole del Lago Maggiore. La nuova identità aziendale riflette l’intento di creare un polo di eccellenza nella gestione e valorizzazione di beni storici e artistici di proprietà di famiglie, enti e fondazioni, spesso sottovalutati o non adeguatamente sfruttati.Kaleon si pone come un modello di business inedito nel panorama italiano, frutto di un’esperienza pluridecennale nella gestione di asset di rilevanza storica. La società non si limita alla conservazione, ma promuove un approccio dinamico che mira a rendere fruibili questi tesori, generando valore economico e culturale. Un elemento distintivo è la coesistenza tra gestione professionale e proprietà privata, in cui le famiglie mantengono la titolarità dei beni, beneficiando di una gestione specialistica e sostenibile.Terre Borromeo, il brand che identifica le proprietà storicamente legate alla famiglia sul Lago Maggiore, resta un pilastro fondamentale, incarnando l’eleganza e la tradizione che caratterizzano Isola Bella, Isola Madre, Rocca di Angera, il parco del Mottarone, il parco Pallavicino e i Castelli di Cannero. I risultati raggiunti nel 2023, con un milione di visitatori e una previsione di fatturato a 21,6 milioni di euro per il 2024, testimoniano l’efficacia del modello manageriale adottato, che si fonda su una marginalità operativa del 25%.La strategia di Kaleon guarda al futuro con una visione espansiva, aperta a collaborazioni e nuove opportunità di gestione. L’azienda si propone come partner per la riqualificazione e l’apertura al pubblico di proprietà terze, sia in Italia che all’estero, implementando soluzioni innovative per preservarne l’autenticità e massimizzarne il potenziale. L’azienda non esclude, inoltre, l’esplorazione di opzioni strategiche, inclusa la quotazione in borsa, per sostenere la crescita e rafforzare la propria posizione nel mercato.Nell’ottica di un settore del turismo culturale italiano in rapida espansione, stimato in una crescita annuale superiore al 14% e un indotto di 11 miliardi di euro entro il 2028, Kaleon si configura come un attore chiave nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale. L’approccio integrato, che unisce sinergie operative, conservazione del patrimonio architettonico e offerta di esperienze di alta qualità per i visitatori, è il fulcro della filosofia aziendale. “Il nostro impegno è preservare la bellezza del passato, rendendola accessibile e significativa per le generazioni future,” sottolinea Vitaliano Borromeo, presidente di Kaleon. L’obiettivo primario è quello di creare un ecosistema virtuoso, in cui la sostenibilità economica si coniuga con la salvaguardia dell’identità culturale.