Konecta, crisi in Piemonte: Regione in campo per salvare posti di lavoro

La sfida per il futuro industriale del Piemonte si concentra sulla vicenda di Konecta, multinazionale specializzata in servizi di customer care, il cui piano di riorganizzazione aziendale rischia di lasciare al palo centinaia di lavoratori e di impoverire economicamente due importanti realtà territoriali, Asti e Ivrea.

La Regione Piemonte, guidata dal Presidente Alberto Cirio e con il forte impegno della Vicepresidente Elena Chiorino, assessora al Lavoro, ha attivato un tavolo di confronto, il “Tavolo Konecta”, che coinvolge sindaci, amministratori locali, consiglieri regionali, sindacati e rappresentanti del governo, al fine di contrastare questa potenziale crisi e trovare soluzioni alternative alla chiusura dei siti produttivi.

L’emergenza non si riduce alla semplice perdita di posti di lavoro, ma investe la tenuta stessa di un tessuto economico e sociale fragile.

Konecta, con le sue sedi di Asti e Ivrea, rappresenta un’ancora di sviluppo per questi territori, un polo di competenze e professionalità che rischia di disperdersi.

La Regione non intende assistere passivamente a questo scenario, ma si pone come interlocutore attivo e determinato, pronto a mobilitare ogni risorsa disponibile per tutelare il diritto al lavoro e a preservare il patrimonio strategico delle telecomunicazioni.

L’approccio regionale non si limita a una reazione difensiva, ma mira a un dialogo costruttivo, intessendo un confronto diretto con i vertici italiani e con la sede centrale spagnola di Konecta.

L’obiettivo è quello di esplorare percorsi alternativi alla chiusura, proponendo soluzioni innovative che possano garantire la continuità produttiva e l’occupazione.

Parallelamente, la Regione si impegna a sostenere i lavoratori e le amministrazioni locali, offrendo supporto concreto e assistenza qualificata.

L’assessore alle Attività Produttive, Andrea Tronzano, sottolinea la necessità di un confronto aperto e trasparente, e annuncia la disponibilità a organizzare un tavolo dedicato alle telecomunicazioni, in risposta alle richieste sindacali.

La difesa del lavoro è strettamente legata alla difesa dei territori, e la Regione si impegna a mettere in campo ogni strumento possibile per evitare un impoverimento economico e sociale di città come Asti e Ivrea.

L’impegno concreto si traduce anche nell’allocazione di risorse finanziarie significative.

La Regione ha previsto la destinazione di 3,7 milioni di euro, provenienti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per promuovere la digitalizzazione dei servizi delle ATC (Aziende di Trasporto e Cerniere) e per supportare i servizi socio-assistenziali dei comuni piemontesi nell’implementazione di cartelle informatizzate dei cittadini assistiti.

Questa iniziativa mira a modernizzare l’offerta di servizi pubblici e a favorire l’inclusione digitale, contribuendo al rafforzamento del capitale umano e alla creazione di nuove opportunità di sviluppo.

La Vicepresidente Chiorino ribadisce con fermezza che non ci saranno scorciatoie né rassegnazione di fronte a questa sfida.

L’impegno della Regione è quello di lavorare “pancia a terra”, in stretta collaborazione con sindacati e amministratori locali, per garantire che nessuno venga lasciato solo, e per costruire un futuro più prospero e inclusivo per il Piemonte.

La vicenda Konecta rappresenta una prova di sistema, un banco di prova per la capacità della Regione di coniugare la tutela del lavoro con la promozione dello sviluppo territoriale e l’innovazione tecnologica.