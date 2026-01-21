Konecta: Incertezza sul Vertice in Piemonte, Rinvio e Dubbi

Un’ombra di incertezza grava sull’imminente vertice convocato dalla Regione Piemonte, destinato a fare luce sulla delicata situazione occupazionale che coinvolge Konecta, colosso spagnolo attivo nel settore dei servizi di customer care e contact center.

L’azienda, leader di mercato con significative presenze sul territorio italiano, tra cui sedi operative ad Asti, Ivrea e Torino, ha ufficialmente declinato la partecipazione all’incontro fissato per le 13:30 presso il grattacielo di piazza Piemonte.

La decisione, comunicata direttamente a Regione e alle rappresentanze sindacali, riflette una valutazione condivisa con l’ente regionale sulla necessità di un tempo aggiuntivo per una preparazione più approfondita e strutturata del confronto.

Questo rinvio, pur non attenuando la gravità del quadro occupazionale, suggerisce un approccio più ponderato e metodico da parte di Konecta nella gestione della situazione.

Il tavolo di confronto si configurerà quindi come un dialogo bilaterale tra la Regione e le organizzazioni sindacali, con l’assenza di Konecta a segnare un elemento centrale nella vertenza.

La decisione dell’azienda, in effetti, accende ulteriori interrogativi sul reale impegno e la trasparenza del processo decisionale che ha portato all’annuncio, lo scorso dicembre, di un piano di riorganizzazione con 150 esuberi sul territorio piemontese.

Il piano, che prevede un progressivo accentramento delle attività in un’unica sede centrale a Torino a partire da giugno, implica la dismissione delle sedi di Asti e Ivrea, centri operativi vitali per l’economia locale e per l’occupazione di un significativo numero di lavoratori: 400 addetti ad Asti e 700 a Ivrea, per un totale di 1100 posizioni in bilico.

L’annuncio di Konecta ha scatenato immediate reazioni di forte preoccupazione da parte delle organizzazioni sindacali, che temono un impatto sociale ed economico devastante per le comunità coinvolte.

Il piano di accentramento, oltre alla perdita di posti di lavoro, rischia di compromettere la vitalità di intere aree produttive, alimentando disuguaglianze territoriali e creando un clima di incertezza per il futuro.

L’assenza di Konecta al tavolo di confronto desta interrogativi sulla volontà di condividere con le parti sociali le motivazioni alla base di una scelta di tale portata e sulle possibili alternative percorribili per mitigare l’impatto negativo sulla forza lavoro e sul tessuto economico locale.

La Regione, ora, si troverà a dover assumere un ruolo di mediazione ancora più attivo, cercando di garantire un dialogo costruttivo e di trovare soluzioni condivise che tutelino i diritti dei lavoratori e preservino la stabilità economica del Piemonte.

L’auspicio è che il rinvio possa favorire una maggiore trasparenza e un confronto più proficuo, in grado di scongiurare lo scenario peggiore e di aprire la strada a percorsi di sviluppo sostenibile per il futuro.