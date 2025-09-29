Laranjo nuovo CFO di Stellantis: una storia di successi.

Il gruppo Stellantis ha annunciato la nomina di Joao Laranjo a Direttore Finanziario (Chief Financial Officer – CFO) e membro chiave del Leadership Team, un incarico che assume con effetto immediato.

Questa transizione, che vede Laranjo subentrare a Doug Ostermann, il quale ha optato per il congedo dall’azienda per seguire percorsi personali, sottolinea una fase di rinnovamento strategico all’interno del colosso automobilistico.

Joao Laranjo porta con sé un bagaglio professionale di oltre due decenni, costruito su solide basi di esperienza in ambito finanziario, revisione contabile e gestione aziendale, maturata in contesti geografici e settoriali diversi.

La sua profonda familiarità con le dinamiche del settore automotive, frutto di una carriera costellata da incarichi di crescente responsabilità, rappresenta un valore aggiunto significativo per Stellantis in un panorama economico globale in continua evoluzione.

La sua storia professionale è intimamente legata all’evoluzione stessa di Stellantis, partendo dal periodo di Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Nel 2009, la sua entrata in FCA ha segnato l’inizio di un percorso ascendente, con responsabilità che hanno abbracciato ambiti cruciali come il controllo finanziario, la redazione del reporting, la gestione del conto economico, la tesoreria, la pianificazione finanziaria, l’analisi dei dati, la compliance normativa e la contabilità aziendale.

Il suo contributo è stato particolarmente significativo nella regione America Latina, dove, in qualità di Chief Financial Officer, ha guidato processi di trasformazione finanziaria e ha contribuito attivamente alla crescita regionale.

La nomina a Chief Financial Officer di Stellantis North America nel 2017 ha ulteriormente consolidato la sua posizione di leadership all’interno del gruppo.

Un’esperienza recente, durata fino al 2024, lo ha visto impegnato presso Goodyear, dove ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente Finance, assumendo la guida dell’organizzazione Finance per le Americhe.

Questo periodo, pur distanziato dalla sua precedente esperienza in Stellantis, ha arricchito ulteriormente le sue competenze e la sua visione strategica.

Il suo ritorno in Stellantis all’inizio dell’anno, in qualità di Chief Financial Officer di Stellantis North America, sotto la nuova gestione aziendale, testimonia la fiducia riposta nel suo potenziale di guidare il gruppo verso nuovi traguardi.

Laranjo si trova ora a gestire una fase cruciale, caratterizzata da sfide complesse come la transizione verso la mobilità elettrica, l’ottimizzazione dei costi e l’adattamento alle mutevoli esigenze del mercato globale.