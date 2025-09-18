Lavazza Riorganizza: Innovazione, Digitalizzazione e Futuro del Caffè

Lavazza Group traccia un percorso strategico verso il futuro, inaugurando una riorganizzazione interna volta a consolidare la sua posizione di leadership nel panorama globale del caffè e ad affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.

Questa iniziativa, supervisionata direttamente dal CEO Antonio Baravalle, non si limita a una mera ristrutturazione, ma rappresenta un profondo ripensamento del modello operativo, orientato a valorizzare il patrimonio storico del brand e a proiettarlo in un’era di innovazione radicale.

L’architettura della nuova organizzazione si fonda su tre pilastri fondamentali.

Il primo, e non meno importante, è la valorizzazione integrata del brand.

Si tratta di un approccio olistico che mira a rafforzare l’identità unica di ogni marchio Lavazza, preservandone l’heritage e comunicandolo in modo coerente e coinvolgente sui diversi mercati.

Questa strategia non implica una standardizzazione, bensì una celebrazione delle specificità culturali e delle tradizioni locali, filtrate attraverso la lente distintiva del brand Lavazza.

Il secondo pilastro è incentrato sull’evoluzione dell’esperienza di prodotto.

L’obiettivo non è semplicemente offrire caffè di alta qualità, ma creare un’esperienza sensoriale completa che vada oltre il gusto, coinvolgendo tutti i sensi e creando un legame emotivo con il consumatore.

Questo implica la sperimentazione di nuove formulazioni, packaging innovativi, e formati che rispondano alle mutevoli abitudini di consumo, inclusa la crescente richiesta di soluzioni sostenibili e personalizzate.

Infine, e in modo cruciale, la riorganizzazione si focalizza sulla trasformazione digitale pervasiva.

Questa non è considerata unicamente un’iniziativa tecnologica, ma un cambiamento culturale che permea ogni aspetto dell’azienda, dai processi produttivi alla gestione della supply chain, fino all’interazione con i clienti.

L’adozione di tecnologie avanzate, tra cui l’intelligenza artificiale, il machine learning, e l’analisi dei big data, è vista come uno strumento essenziale per ottimizzare l’efficienza operativa, personalizzare l’offerta, e creare nuovi canali di comunicazione e vendita.

A guidare questa ambiziosa trasformazione digitale è Paola Francesca Scarpa, entrata a far parte del Gruppo con il ruolo di Chief Digital Transformation Officer.

La sua nomina sottolinea l’importanza strategica attribuita alla digitalizzazione, che non si limita all’implementazione di strumenti tecnologici, ma implica un ripensamento profondo del modo in cui Lavazza percepisce il mercato, interagisce con i clienti, e crea valore.

Scarpa, forte della sua esperienza in settori all’avanguardia, avrà il compito di orchestrare un cambiamento radicale, stimolando la collaborazione tra le diverse funzioni aziendali e promuovendo una cultura dell’innovazione digitale in tutto il Gruppo.

Si tratta di un percorso di lungo termine, che punta a posizionare Lavazza come leader non solo nel mondo del caffè, ma anche nell’adozione di tecnologie innovative che plasmeranno il futuro del consumo.