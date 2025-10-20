Licia Mattioli premia l’eccellenza italiana a Washington

Licia Mattioli, figura apicale di Mattioli S.

p.

A.

, si è vista conferire il prestigioso Jewelry Excellence Award durante la cerimonia conclusiva dell’Italian Design Week 2025, svoltasi a Washington. Questa distinzione, più che un semplice riconoscimento, simboleggia l’apice dell’eccellenza nel settore orologiero e gioielliero, celebrando brand e dirigenti che incarnano un connubio virtuoso di maestria artigianale, visione innovativa e un’eleganza che trascende il tempo.

Sotto la guida strategica di Mattioli, l’azienda è divenuta un’ambasciatrice del Made in Italy, un punto di riferimento globale riconosciuto per la sua incondizionata dedizione all’arte orafa, per la qualità intrinseca dei suoi prodotti e per una ricerca incessante della bellezza, intesa come espressione di equilibrio, armonia e funzionalità.

La sua leadership ha promosso una filosofia aziendale che intreccia il rispetto per le tecniche tradizionali con la sperimentazione di nuove tecnologie e materiali, creando un’identità di marca forte e distintiva.

Mattioli S.

p.

A.

si distingue per una capacità unica di trasformare materie prime preziose, come oro, platino e gemme, in opere d’arte indossabili, capaci di raccontare storie e di evocare emozioni.

Questa trasformazione non è solo estetica, ma anche concettuale: ogni creazione è il risultato di un processo progettuale complesso, che coinvolge artigiani altamente specializzati e designer visionari.

L’azienda ha inoltre dimostrato un impegno significativo verso la sostenibilità, adottando pratiche responsabili nella selezione dei materiali e nella gestione delle risorse, un approccio che si allinea perfettamente con i valori promossi dal Jewelry Excellence Award.

L’assegnazione del premio avviene nell’ambito dell’Italian Design Week, un’iniziativa di portata internazionale che funge da vetrina per il design italiano, esaltandone l’innovazione e la sua ricca eredità culturale.

L’evento non si limita a celebrare il design come mera estetica, ma lo considera un motore di sviluppo economico e sociale, capace di influenzare positivamente la vita delle persone e di contribuire alla creazione di un futuro più sostenibile.

Il riconoscimento a Licia Mattioli, quindi, non è solo un trionfo personale, ma un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, un tributo alla capacità di coniugare tradizione, innovazione e responsabilità sociale.