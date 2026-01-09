Linea 2 di Torino: avanti decisiva, Hitachi guida l’appalto da 481 milioni

La realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino compie un passo avanti decisivo, confermando l’impegno istituzionale verso un’opera cruciale per il futuro della città.

L’aggiudicazione della gara per la progettazione, la costruzione del sistema di segnalamento e la fornitura dei convogli, per la tratta che collegherà Rebaudengo al Politecnico, rappresenta una pietra miliare, sancita dall’approvazione da parte del Commissario Straordinario di Governo, Bernardino Chiaia.

Il raggruppamento guidato da Hitachi Rail Sts, in collaborazione con Hitachi Rail Gts Italia e Bonifica, si è aggiudicato l’appalto per un valore complessivo di 481,6 milioni di euro, un investimento significativo che testimonia l’importanza strategica dell’opera.

Questa decisione apre la strada alla successiva gara per la realizzazione delle opere civili, mantenendo inalterato il cronoprogramma previsto e assicurando la salvaguardia di finanziamenti nazionali ed europei, elementi imprescindibili per la sua realizzazione.

La linea 2, da tempo attesa dalla popolazione torinese, si configura non solo come un miglioramento dell’infrastruttura di trasporto pubblico, ma anche come un volano per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

La sua realizzazione è parte integrante di un piano più ampio di riqualificazione urbana che mira a trasformare radicalmente la zona nord della città.

Il progetto si inserisce in un contesto di interventi urbanistici più ampi, testimoniati dalle recenti iniziative di bonifica lungo il trincerone di via Sempione e via Gottardo, segnali tangibili di una trasformazione in atto.

L’adozione del nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) e il riordino dell’area ex Gondrand forniscono una cornice strategica per una visione lungimirante di rilancio, dove infrastrutture di trasporto, rigenerazione urbana e mobilità sostenibile si integrano armoniosamente.

La linea 2 non è semplicemente una metropolitana, ma un catalizzatore di cambiamento, destinata a ridefinire la geografia urbana e a migliorare la qualità della vita dei cittadini torinesi, creando nuove opportunità di sviluppo e connessione tra le diverse aree della città.

L’avvio di questa fase cruciale segna un momento di profonda speranza, trasformando un’attesa pluriennale in una promessa concreta di progresso e innovazione per il futuro di Torino.