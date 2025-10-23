Logistica Nord-Ovest: Tavolo Permanente per Infrastrutture Chiave

Un impulso strategico per il futuro logistico del Nord-Ovest italiano si concretizza con l’istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio delle infrastrutture ferroviarie cruciali.

Questa iniziativa, formalizzata attraverso un Protocollo d’Intesa del 2019 che coinvolge le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e Ferrovienord, riafferma l’impegno collettivo a potenziare il sistema logistico di una delle aree economicamente più dinamiche del Paese.

L’accordo è stato siglato al termine degli Stati Generali della Logistica del Nord-Ovest, un evento ospitato quest’anno in Piemonte, nel contesto del nuovo Centro Congressi regionale, inaugurato in concomitanza.

L’occasione degli Stati Generali assume un significato particolare in quanto coincide con il decennale della Cabina di Regia della Logistica del Nord-Ovest.

Quest’ultima, nata nel 2015, si è affermata come piattaforma di coordinamento politico e tecnico tra le tre regioni, e ora è riconosciuta a livello nazionale come un modello esemplare di cooperazione istituzionale.

La sua efficacia testimonia come l’integrazione di competenze e risorse possa generare risultati sinergici e superare le sfide che singole amministrazioni locali incontrerebbero.

Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha sottolineato come questa alleanza strategica rafforzi il ruolo del “Triangolo del Nordovest” come motore trainante dell’economia nazionale, sfruttando la sua posizione centrale in Europa e capitalizzando sugli investimenti infrastrutturali, quali la linea ad alta velocità Torino-Lione (TAV) e il Terzo Valico ferroviario.

Questi progetti non sono solo opere ingegneristiche, ma rappresentano veri e propri catalizzatori di sviluppo, capaci di attrarre investimenti, creare occupazione e aumentare la competitività.

La strategia retroportuale interregionale, volta a costruire un sistema logistico policentrico, rafforza ulteriormente la coesione territoriale e promuove un modello di sviluppo più equilibrato.

L’analogia con una grande città metropolitana evidenzia l’ambizione di creare un’area integrata, efficiente e resiliente.

Il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha anticipato che la prossima edizione degli Stati Generali si svolgerà in Liguria, dove la “Blue Economy” – l’economia del mare – rappresenterà un focus importante per il futuro logistico.

L’importanza della logistica come fattore di crescita nazionale è stata ribadita anche dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il quale ha definito la logistica non come un settore tecnico fine a se stesso, ma come un’infrastruttura essenziale per l’occupazione, l’innovazione e la competitività del sistema Paese.

È un elemento chiave del “saper fare” italiano e un presupposto per un’economia basata sull’esportazione di prodotti a valore aggiunto.

L’approccio collaborativo tra Regioni, Ministero, RFI, imprese e territori è dunque la chiave per orientare il Paese verso uno sviluppo sostenibile, efficiente e inclusivo, implementando un modello di governance che valorizza la cooperazione e la visione strategica.