Lubrificanti Petronas: Sostenibilità, Storia e Innovazione nel Settore

L’evoluzione del settore lubrificante si configura come un percorso orientato alla sostenibilità, alla performance ottimale e all’omaggio alle radici storiche.

Petronas, leader globale nel settore, sta guidando questa trasformazione attraverso un approccio multisfaccettato, focalizzato sull’adozione di basi sintetiche avanzate, sul rilancio di marchi iconici e sull’espansione della propria presenza distributiva.

Giuseppe Pedretti, Regional Managing Director Emea di Petronas Lubricants International, evidenzia come l’investimento in basi sintetiche rappresenti una pietra miliare per il futuro.

La tecnologia Etro+, sviluppata da Petronas, esemplifica questa direzione, offrendo prestazioni superiori in termini di durata, efficienza e, crucialmente, un impatto ambientale significativamente ridotto.

L’abbandono progressivo delle basi minerali a favore dei sintetici non è una semplice scelta tecnologica, ma una risposta concreta alle crescenti esigenze di un mercato attento alla riduzione delle emissioni e all’ottimizzazione delle risorse.

Parallelamente, il rilancio del brand Selenia al Salone dell’Auto di Torino assume un significato profondo.

Più che un semplice aggiornamento di un marchio, si tratta di un atto di riscoperta dell’identità, dell’orgoglio di una città e del valore storico di un prodotto che ha contribuito a definire l’automotive italiano.

L’immagine del cuore, centrale nel nuovo packaging, simboleggia questo legame indissolubile con il passato e con i valori di affidabilità e passione che hanno sempre contraddistinto Selenia.

L’impegno di Selenia si proietta anche verso il futuro, garantendo la piena compatibilità certificata con i veicoli esistenti, sia quelli del gruppo Fiat Stellantis che quelli destinati a entrare in circolazione.

Ma l’ambizione non si ferma qui: l’azienda sta attivamente lavorando per estendere la compatibilità con un numero sempre maggiore di produttori automobilistici, ampliando così il proprio raggio d’azione e offrendo soluzioni lubrificanti avanzate a un pubblico più ampio.

Infine, Petronas riconosce l’importanza vitale della propria rete di concessionari e distributori.

L’azienda intende, quindi, rafforzare ulteriormente questa infrastruttura, attraverso investimenti mirati che consentiranno di offrire un servizio sempre più efficiente e personalizzato, consolidando la relazione con i clienti e garantendo la disponibilità dei prodotti Selenia in tutto il territorio.

Questo investimento strategico è una conferma dell’impegno di Petronas verso la crescita sostenibile e la fidelizzazione del proprio network di partner commerciali.