Lusso su Rotelle: Il Piemonte Motore del Boom Iperauto Mondiale

L’industria automobilistica di lusso si configura come un’oasi di crescita in un panorama economico globale segnato da incertezze, proiettando previsioni di espansione notevolmente superiori alla media settoriale.

Le stime per il periodo 2023-2028 indicano una quota di mercato che raggiungerà il 22% in Europa, il 26% in Nord America e un significativo 38% in Asia, con un tasso di crescita composto annuo (CAGR) stimato intorno al 31% tra il 2025 e il 2029.

Questo dinamismo traslato in termini monetari si tradurrà in un incremento complessivo del mercato globale di oltre 84 miliardi di dollari, con l’Europa che manterrà un ruolo di locomotiva, contribuendo per circa il 37% del volume totale.

Torino, capitale storica dell’automobilismo italiano, assume oggi un ruolo di primario rilievo, ospitando la terza edizione di ‘Hypercar Event’, un evento di punta che riunisce operatori, brand e imprese di spicco del settore.

La Nuvola Lavazza si trasforma in un polo di innovazione e networking, con un programma intensivo di oltre 400 incontri B2B, coinvolgendo 50 operatori provenienti da 30 divisioni e rappresentanti di 24 brand di fama mondiale.

La presenza di aziende come Mac Laren, Lotus, Ferrari, Pininfarina, Maserati e Ducati Motor Holding testimonia l’eccellenza e l’attrattività del territorio.

Il distretto piemontese del motorsport si distingue per una performance superiore rispetto alla media nazionale, con specialisti che contribuiscono per il 15% del totale, evidenziando un tessuto industriale resiliente e orientato all’innovazione.

Questa leadership è il risultato di un ecosistema collaborativo, come sottolinea l’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Andrea Tronzano, evidenziando l’importanza della sinergia tra gli attori locali.

La Regione Piemonte investe nell’internazionalizzazione e nell’attrazione di nuove imprese, riconoscendo il potenziale di crescita del settore.

L’evento ‘Hypercar Event’ non è solo una vetrina di prodotti e tecnologie, ma anche un motore di sviluppo per l’intera filiera.

I dati relativi alla componentistica auto nel comparto del motorsport registrano una crescita del fatturato dell’1,2% nel 2024, con un aumento degli addetti del 3,7%, a fronte di un rallentamento generale del settore automobilistico.

Questo dato riflette la capacità del segmento delle auto di lusso di resistere alle crisi economiche e di attrarre investimenti.

Il Presidente di Ceipiemonte, Dario Peirone, descrive ‘Hypercar Event’ come un tassello fondamentale della strategia di internazionalizzazione regionale, sottolineando il valore aggiunto derivante dalla partecipazione di nuovi player internazionali, raddoppiati rispetto alla prima edizione.

La fiducia nell’ecosistema piemontese è palpabile, e la capacità di attrarre e trattenere talenti è un fattore chiave per il successo futuro del settore.

L’evoluzione del mercato delle iperauto non è solo una questione di velocità e potenza, ma anche di sostenibilità, design innovativo e personalizzazione, elementi che il Piemonte è chiamato a interpretare e a valorizzare.