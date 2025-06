Made in Italy: Dialoghi tra Industria, Cultura e Futuro

Rinnovare il Patrimonio Italiano: Dialoghi tra Industria, Cultura e FuturoIl progetto “Made in Italy Community”, un’iniziativa volta a celebrare e a promuovere le storie di eccellenza imprenditoriale italiana, si appresta a una nuova tappa cruciale nel cuore del Torinese. Più che un semplice roadshow, l’evento si configura come un’occasione di riflessione e di confronto tra le forze trainanti del nostro sistema produttivo e il tessuto culturale che le nutre.L’incontro, ospitato presso la storica sede di Pininfarina a Cambiano, rappresenta un omaggio al connubio inestricabile tra design, ingegneria e visione, elementi fondanti dell’identità italiana nel mondo. La giornata si aprirà con una visita esclusiva al Museo Pininfarina, un archivio vivente che testimonia l’evoluzione del design automobilistico italiano, incarnazione di creatività, innovazione e ricerca estetica.L’agenda ufficiale prenderà il via alle 18, con l’introduzione di Roberto Santori, fondatore della Made in Italy Community, e Marco Gay, presidente dell’Unione Industriali Torino. I loro interventi introduttivi delineeranno il contesto e le finalità dell’iniziativa, ponendo l’accento sulla necessità di reinterpretare il concetto di “Made in Italy” alla luce delle sfide globali e delle nuove sensibilità del mercato.Un messaggio istituzionale sarà veicolato in forma di intervento video da parte del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e Michela Favaro, Vicesindaca del Comune di Torino, sottolineando l’importanza del progetto per il rilancio del tessuto economico e sociale del Paese.Un elemento particolarmente significativo dell’evento sarà la presentazione, a cura di Danilo Melle, Chief Communication Officer di Tp Infinity, dei risultati di una ricerca originale condotta sul territorio piemontese. L’indagine mira a sondare la percezione del “Made in Italy” da parte dei cittadini, analizzando i valori che vi sono associati e le aspettative che nutrono nei confronti del sistema produttivo nazionale. Questo feedback diretto dal territorio fornirà spunti preziosi per orientare le strategie di promozione e di sviluppo del brand “Made in Italy”.Il fulcro dell’incontro sarà una tavola rotonda che vedrà protagonisti alcuni dei più autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano. Questo spazio di dialogo aperto e costruttivo sarà dedicato alla condivisione di esperienze, alla discussione di best practice e all’esplorazione di nuove opportunità di crescita. Due keynote speech, tenute da personalità di spicco nel panorama economico e culturale, completeranno l’agenda, offrendo prospettive stimolanti e ispiratrici per il futuro.Il progetto “Made in Italy Community”, ideato da Roberto Santori, si pone come un catalizzatore di relazioni tra imprese all’avanguardia, capaci di distinguersi a livello globale per originalità, creatività, audacia e innovazione. L’obiettivo primario è favorire un dialogo continuo tra il mondo imprenditoriale e il sistema Paese, al fine di rafforzare la competitività del “Made in Italy” e di preservarne l’identità unica e inconfondibile, patrimonio culturale e motore di sviluppo per l’Italia. Più che un marchio, il “Made in Italy” è un sistema complesso di valori, competenze e tradizioni che deve essere costantemente rivisitato e arricchito per rispondere alle sfide del futuro.