Maido Re, Trionfo Nikkei: I Migliori Ristoranti del Mondo

La palma del prestigioso titolo di “Miglior ristorante del mondo” per il 2025 è andata a Maido, un’oasi culinaria situata nel cuore di Lima, Perù, segnando un momento storico per la gastronomia sudamericana e consacrando la sua vibrante e innovativa cucina Nikkei, un’armoniosa fusione tra tradizioni giapponesi e peruviane. La classifica, stilata dall’autorevole guida 50 Best Restaurants, riflette un panorama gastronomico globale in continua evoluzione, dove l’eccellenza si intreccia con l’innovazione e la sostenibilità.Ad occupare il secondo gradino del podio è l’Asador Extebarri, un’istituzione nei Paesi Baschi, Spagna, custode di una tradizione secolare di cottura alla brace, elevata a forma d’arte. La terza posizione è stata conquistata da Quintonil, gioiello della scena gastronomica messicana, che celebra la ricchezza e la diversità degli ingredienti locali.L’Italia, con la sua profonda storia culinaria e la sua inarrestabile ricerca di innovazione, si conferma protagonista di questa competizione di altissimo livello. Ben cinque chef italiani si sono distinti nell’elenco dei cinquanta migliori del mondo, testimoniando l’impegno costante verso la qualità e la creatività.Lido 84, situato nella suggestiva Gardone Riviera (Brescia), si colloca al sedicesimo posto, proponendo una cucina che reinterpreta i classici della tradizione con un tocco contemporaneo e un’attenzione particolare alla provenienza dei prodotti. Reale, incastonato nell’Abruzzo più autentico (Castel di Sangro, L’Aquila), si aggiudica la diciottesima posizione, distinguendosi per la sua filosofia incentrata sulla ricerca di ingredienti autoctoni e tecniche di lavorazione che esaltano i sapori originali.Le Calandre, ristorante di Rubano (Padova), si posiziona al trentesimo primo posto, portando avanti una visione culinaria che unisce ricerca, tecnologia e amore per il territorio, proponendo piatti che raccontano una storia di passione e dedizione. Piazza Duomo, situato nel cuore delle Langhe (Alba, Cuneo), conquista la posizione 32, con una cucina che celebra i sapori della terra, esaltati da un’abile maestria tecnica e una profonda conoscenza dei prodotti locali, con un focus particolare sui tartufi. Infine, Uliassi, situato sulla costa adriatica (Senigallia, Ancona), si aggiudica la posizione 43, offrendo un’esperienza gastronomica incentrata sul pescato locale e sulla reinterpretazione dei classici della cucina marinara. La presenza italiana in questa classifica globale sottolinea la vitalità e l’importanza del patrimonio culinario italiano, che continua ad ispirare e influenzare la gastronomia internazionale. È un riconoscimento al lavoro di chef appassionati e talentuosi, che con dedizione e creatività, contribuiscono a mantenere l’Italia ai vertici del panorama gastronomico mondiale.