Malya: il concept car di Palermo per una mobilità urbana sostenibile.

Umberto Palermo, figura di spicco nel panorama del design automobilistico, presenta Malya, un concept car che si configura come risposta concreta e lungimirante alle nuove direttive europee volte a promuovere la mobilità urbana sostenibile.

Malya non è semplicemente un veicolo, ma un manifesto di un futuro della mobilità incentrato sulla compattezza, l’efficienza e l’adattabilità, capace di navigare con disinvoltura sia nel contesto cittadino che nelle tratte suburbane e autostradali.

L’annuncio si accompagna al lancio ufficiale della gamma di quadricicli elettrici Mole Urbana, distribuita a partire dal 7 novembre attraverso una rete di concessionari, e all’inaugurazione dello stabilimento di Orbassano (Torino), cuore pulsante della produzione.

Il concept Malya si distingue per un approccio radicale al design, abbandonando le forme convenzionali a favore di una geometria parallelepipeda ottimizzata.

Questa scelta non è estetica fine a sé stessa, ma riflette una strategia volta a massimizzare lo spazio interno, semplificare i processi produttivi – un aspetto cruciale per la coerenza con la gamma Mole Urbana – e ridurre i costi, fattori chiave per un prodotto destinato a democratizzare l’accesso alla mobilità elettrica.

Le dimensioni – lunghezza di 3,75 metri, larghezza di 1,60 metri e altezza di 1,45 metri – bilanciano agilità urbana e capacità di ospitare comodamente cinque passeggeri, accompagnati da un bagagliaio di dimensioni generose.

Pur incarnando l’elettrico come propulsione primaria, Malya è progettata con una visione flessibile, aperta all’integrazione di soluzioni alternative e future tecnologie in ambito propulsivo, dimostrando una lungimiranza che va oltre le attuali normative.

Questa predisposizione all’evoluzione tecnologica sottolinea l’impegno di Palermo e del suo team nel creare un prodotto non solo adatto al presente, ma capace di rispondere alle sfide del futuro.

Il percorso verso la realizzazione di Malya prevede un approccio metodologico ben definito: una fase di analisi approfondita delle condizioni tecnico-legislative necessarie, seguita dall’avvio della produzione della gamma Mole Urbana, che fungerà da piattaforma tecnologica e industriale di supporto.

Il ruolo del designer, in questa visione, trascende la mera estetica, trasformandosi in un osservatore attento alle esigenze emergenti, un interprete dei desideri del consumatore e un creatore di soluzioni innovative.

Umberto Palermo sottolinea l’importanza, per una design house come la sua, di essere non solo stimolo creativo, ma anche motore di cambiamento, un produttore di valore che anticipa le tendenze e offre prodotti capaci di elevare l’esperienza dell’utente finale, coniugando funzionalità, estetica e sostenibilità.

L’ambizione è quella di creare una mobilità che non sia solo efficiente, ma anche piacevole, sicura e accessibile a tutti.