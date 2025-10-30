Maurizio Sella lascia la presidenza di Banca Sella: Petrella subentra.

Con un gesto che segna una svolta significativa nella storia del Gruppo Sella, Maurizio Sella ha formalizzato la sua decisione di rinunciare alla carica di Presidente di Banca Sella, una scelta dettata dalle crescenti esigenze di salute, pur mantenendo un ruolo attivo all’interno del Consiglio di Amministrazione.

Questa transizione, comunicata ufficialmente dall’istituto, rappresenta un passaggio generazionale e un’opportunità per consolidare le fondamenta di una realtà bancaria profondamente radicata nel territorio ma proiettata verso l’innovazione.

La nomina di Giovanni Petrella a nuovo Presidente sancisce una continuità strategica.

Petrella, già a capo di Banca Sella Holding e figura di spicco nel mondo accademico come Preside della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, porta con sé una solida esperienza e una visione condivisa con il fondatore.

La decisione, anticipata dalla volontà di Sella di avviare la successione alla presidenza della capogruppo in occasione del suo ottantesimo terzo compleanno, dimostra un approccio lungimirante nella gestione del patrimonio aziendale e umano.

Il contributo di Maurizio Sella all’evoluzione di Banca Sella è inestimabile.

Dalla carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale dal 1974 al 2002, fino alla presidenza dal 2000, ha guidato l’istituto in un percorso di crescita esponenziale, trasformandolo da realtà locale a un gruppo bancario dinamico e diversificato, capace di anticipare le trasformazioni del mercato e di sviluppare soluzioni innovative per i propri clienti.

La sua leadership ha saputo coniugare una profonda conoscenza del territorio con un’apertura verso nuove opportunità, promuovendo una cultura aziendale basata sull’eccellenza, la responsabilità sociale e l’attenzione alle persone.

La successione non è solo un cambio di vertice, ma una transizione verso un modello di governance che valorizza la continuità, la competenza e la capacità di adattamento.

Giovanni Petrella eredita un’eredità prestigiosa, impegnandosi a preservare i valori fondanti del Gruppo Sella e a promuoverne lo sviluppo sostenibile, in un contesto economico e tecnologico in rapida evoluzione.

La presenza di Maurizio Sella nel CDA garantirà un ponte tra il passato, il presente e il futuro, assicurando la trasmissione del know-how e la tutela della visione strategica che ha contraddistinto il suo lungo e proficuo percorso alla guida del Gruppo.