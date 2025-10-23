Mecaer Aviation Group: Nuovo Stabilimento in Canada per l’Eccellenza Aeronautica

Mecaer Aviation Group, leader globale nella fornitura di componenti, sistemi e servizi specialistici per l’industria aeronautica, ha recentemente consolidato la sua presenza strategica nel mercato nordamericano con l’inaugurazione di un avanzato stabilimento a Laval, Montreal, Canada.

Questa iniziativa non solo amplifica l’impegno del Gruppo in un continente chiave per l’evoluzione del settore aerospaziale, ma proietta anche l’eccellenza manifatturiera italiana in un contesto internazionale altamente competitivo.

L’investimento, parte integrante di un piano di espansione globale più ampio, mira a redefinire l’integrazione verticale all’interno della catena del valore di Mecaer.

L’impianto, esteso su circa 5.000 metri quadrati, è concepito per internalizzare processi produttivi precedentemente esternalizzati, focalizzandosi su trattamenti superficiali di componenti aeronautici – un’area che richiede precisione, innovazione e materiali all’avanguardia.

Questo approccio consente una maggiore resilienza della supply chain, riducendo la dipendenza da terzi e minimizzando i rischi legati alle fluttuazioni del mercato.

L’impatto di questa operazione si estende ben oltre la mera ottimizzazione dei costi.

La capacità di controllare direttamente l’intero processo di trattamento superficiale permette a Mecaer di implementare standard qualitativi ancora più rigorosi, garantendo la conformità alle specifiche dei principali costruttori aeronautici e anticipando le future direttive normative.

L’attenzione alla sostenibilità ambientale, intrinseca alla filosofia aziendale, si riflette nella progettazione dell’impianto, che integra tecnologie a basso impatto ambientale e processi ottimizzati per la riduzione degli sprechi.

“Questo stabilimento canadese rappresenta un capitolo fondamentale nella nostra traiettoria di crescita internazionale,” afferma Marco Acca, amministratore delegato di Mecaer Aviation Group.

“Non si tratta semplicemente di un ampliamento della nostra capacità produttiva, ma di un investimento nella nostra capacità di innovare e di fornire soluzioni avanzate ai nostri clienti.

La prossimità ai mercati chiave del Nord America ci consente di rispondere in modo più rapido ed efficace alle loro esigenze, rafforzando il nostro ruolo di partner strategico.

“L’iniziativa ha ricevuto il supporto di agenzie governative canadesi (Développement Économique Canada e Investissement Québec) e dell’agenzia Simest, in collaborazione con Banca Iccrea, a testimonianza del suo significativo contributo all’economia locale e alla competitività del settore aerospaziale.

Mecaer Aviation Group, fortemente impegnata nella ricerca e sviluppo, destina una quota consistente del fatturato annuale (5%) all’innovazione, un impegno che si traduce in un costante flusso di brevetti – oltre 20 domande sono state depositate solo dal 2024 – e nella capacità di anticipare le tendenze tecnologiche del settore.

Con una forza lavoro di 950 dipendenti distribuiti in otto stabilimenti produttivi strategicamente posizionati tra Italia, Stati Uniti e Canada, Mecaer Aviation Group continua a definire il futuro dell’aviazione con soluzioni ingegneristiche all’avanguardia.