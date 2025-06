Metalmeccanici in mobilitazione: Torino dice no all’impasse contrattuale

La mobilitazione dei metalmeccanici in corso a Torino si configura come una risposta concreta ad una impasse contrattuale che rischia di compromettere il futuro stesso della contrattazione collettiva nel settore. Samuele Lodi, esponente di rilievo della Fiom, ha esplicitamente definito l’azione sindacale come una presa di posizione necessaria, un atto di rivendicazione per salari che tengano il passo con l’inflazione galoppante, restituendo dignità economica a migliaia di lavoratrici e lavoratori. Le sigle industriali Federmeccanica, Assistal e Unionmeccanica sono accusate di una rigidità inaccettabile, un approccio che, a detta dei sindacati, si traduce in un irresponsabile immobilismo.La situazione è resa particolarmente complessa da una congiuntura economica incerta, ma i vertici sindacali invitano a non arrendersi e a guardare avanti, superando le posizioni sterili e anacronistiche che affliggono il tavolo negoziale. L’auspicio è che l’elezione del nuovo presidente di Federmeccanica, prevista per il 10 luglio, possa segnare l’inizio di una nuova fase, caratterizzata da maggiore apertura e volontà di dialogo. Tuttavia, il sindacato lancia un chiaro avvertimento: se le controparti industriali dovessero persistere nel loro atteggiamento chiuso, la mobilitazione proseguirà, intensificandosi e assumendo forme sempre più incisive. Lodi sottolinea con forza l’aumento costante dell’adesione degli operai agli scioperi, segno tangibile di una crescente consapevolezza e determinazione.Il peso economico degli oltre quaranta ore di sciopero è indubbiamente significativo per i lavoratori, aggravato in molti casi dalla cassa integrazione. Nonostante questo, la partecipazione alla mobilitazione si è mantenuta elevata, testimoniando la percezione diffusa che la posta in gioco non sia solo la definizione di un contratto economico, ma la salvaguardia stessa del sistema di contrattazione collettiva. Per il sindacato, difendere il contratto nazionale significa rinnovarlo, aggiornarlo alle nuove esigenze del mondo del lavoro e garantire ai metalmeccanici condizioni di vita e di lavoro adeguate alle sfide del futuro. La rivendicazione si pone quindi come baluardo contro la frammentazione del mercato del lavoro e come strumento per affermare il diritto dei lavoratori a partecipare attivamente alla definizione delle proprie condizioni economiche e sociali.