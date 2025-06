Mirafiori: Robot e Innovazione per la Nuova 500 Ibrida

Nell’ambito del più ampio Piano Italia, volto a ridefinire il ruolo strategico dell’Italia all’interno del Gruppo Stellantis, si stanno intensificando le attività di preparazione all’avvio della produzione della nuova 500 ibrida presso lo storico stabilimento di Mirafiori, a Torino. Tra il 23 giugno e il 1° luglio, la Carrozzeria sarà oggetto di un intervento cruciale, mirato all’installazione di un avanzato sistema automatizzato di erogazione carburante, un elemento chiave per la produzione del modello ibrido.L’intervento, che sfrutta la pausa dovuta alla festività di San Giovanni, patrono della città, rappresenta un passo fondamentale nel percorso di modernizzazione e digitalizzazione dello stabilimento. Il cuore del sistema è un robot Comau di ultima generazione, accuratamente programmato e adattato alle specifiche esigenze della nuova 500 ibrida grazie all’intervento specializzato di Nke di Alpignano. Questo componente, dotato di un sofisticato sistema di visione guidata, è in grado di localizzare con precisione il bocchettone del carburante su ciascuna vettura, garantendo un processo di rifornimento altamente efficiente e minimizzando il margine di errore.L’impianto non si limita al solo robot. Un sistema di inseguimento sincronizza i movimenti del robot con la piattaforma su cui poggia la vettura, assicurando un allineamento perfetto. L’erogazione del carburante, prelevato da un serbatoio centrale dello stabilimento, è gestita da un armadio fluidico, completo di sistemi di sicurezza e di prevenzione incendi, che ne garantiscono l’affidabilità e la sicurezza operativa. Due armadi elettrici, infine, controllano la cella automatizzata e l’interfaccia con il sistema informativo centrale dello stabilimento, orchestrando l’intero processo in modo integrato.Parallelamente all’installazione dell’impianto di rifornimento, proseguono le attività di sviluppo e collaudo, con la realizzazione di una ventina di prototipi della 500 ibrida. Questi veicoli sono sottoposti a rigorosi test su strada a Torino, per valutare le prestazioni e apportare eventuali modifiche propedeutiche all’avvio della produzione di serie.L’iniziativa si inquadra nel Piano Italia, presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (Mimit) nel dicembre 2023, che ambisce a posizionare l’Italia come fulcro strategico per la produzione di modelli elettrici e ibridi del Gruppo Stellantis. Questo piano prevede non solo l’aumento dei volumi produttivi, ma anche un ambizioso programma di formazione e riqualificazione del personale, volto a garantire la competitività e la sostenibilità del settore automotive italiano nel contesto globale. L’intervento a Mirafiori è, quindi, un tassello fondamentale di questa visione più ampia, che mira a consolidare il know-how italiano e a creare nuove opportunità di lavoro nel settore della mobilità sostenibile.