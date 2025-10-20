Mirafiori, Stellantis assume 400 persone: nuova era per la Fiat 500 ibrida

Stellantis annuncia un significativo impulso all’occupazione e all’evoluzione industriale del sito di Mirafiori, Torino, con l’avvio di un secondo turno di produzione a partire da febbraio dell’anno prossimo.

L’amministratore delegato, Antonio Filosa, ha comunicato ai sindacati un piano di espansione che prevede l’inserimento di 400 nuove risorse umane, un segnale tangibile di investimento nel futuro della storica fabbrica e della rinomata Fiat 500 ibrida.

Questa decisione, che si aggiunge alle precedenti assunzioni già realizzate nei dipartimenti di ingegneria di Mirafiori e nello stabilimento di Atessa, riflette una strategia mirata a incrementare la capacità produttiva e a rispondere alla crescente domanda del mercato per il modello ibrido.

Si tratta di un intervento cruciale in un periodo caratterizzato da transizioni complesse nel settore automotive, con la progressiva elettrificazione della mobilità che impone una riorganizzazione profonda delle strutture produttive e delle competenze professionali.

L’annuncio di Filosa, pur venendo accolto con apprezzamento, è stato accompagnato da una nota di realismo.

L’amministratore delegato ha sottolineato come questa iniziativa, seppur significativa, rappresenti il limite superiore delle possibilità attuali, considerando le sfide macroeconomiche e le incertezze che gravano sull’industria.

L’evoluzione del settore automobilistico è intrinsecamente legata a fattori esterni quali la stabilità dei mercati, la disponibilità di materie prime essenziali per la produzione di batterie e componenti ibridi, e le politiche governative in materia di incentivi e regolamentazione ambientale.

L’ampliamento del team di Mirafiori non è solo un atto di creazione di posti di lavoro, ma anche un’opportunità per la riqualificazione professionale e l’introduzione di nuove competenze.

La produzione di veicoli ibridi richiede una forza lavoro specializzata in ambiti come l’elettronica, l’automazione industriale e la gestione di sistemi complessi.

Stellantis si impegna a fornire programmi di formazione mirati per garantire che i nuovi assunti siano in grado di affrontare le sfide tecnologiche del futuro.

Questa decisione strategica testimonia la volontà di Stellantis di preservare il patrimonio industriale italiano e di investire nel futuro della mobilità sostenibile.

La Fiat 500 ibrida, simbolo del Made in Italy, continua a rappresentare un elemento chiave della strategia di Stellantis, e il rafforzamento della produzione a Mirafiori è un investimento nel suo successo a lungo termine.

L’obiettivo è quello di consolidare la leadership di Stellantis nel segmento dei veicoli ibridi e di creare valore per l’azienda, per i lavoratori e per l’economia italiana.

Il futuro di Mirafiori si proietta verso un’era di innovazione e di crescita, alimentata dall’elettrificazione e dalla passione per l’eccellenza automobilistica.