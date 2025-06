Neive celebra Dante Giacosa e la Fiat 600: un omaggio storico.

Neive, cuore pulsante dell’industria automobilistica italiana, si appresta a celebrare un doppio traguardo di rilevanza storica: il centenario della nascita di Dante Giacosa, figura cardine dell’ingegneria del Novecento, e il settantesimo anniversario della presentazione della Fiat 600, un’icona senza tempo che ha ridefinito il concetto di mobilità popolare. La settima edizione del Memorial Dante Giacosa, in programma il 14 e il 15 giugno, si configura come un omaggio solenne e coinvolgente a un genio che ha saputo coniugare innovazione tecnologica, design rivoluzionario e profonda sensibilità sociale.L’evento, ormai imprescindibile nel panorama culturale e automobilistico nazionale, non si limita a una mera esposizione di veicoli d’epoca. Esso rappresenta un’immersione nella visione di un ingegnere che ha saputo interpretare i cambiamenti socio-economici del Dopoguerra, creando automobili accessibili, funzionali e capaci di democratizzare la mobilità. Il raduno delle Fiat 500, orchestrato dal Fiat 500 Club Italia di Garlenda, è il fulcro della due giorni, trasformando Piazza Garibaldi a Neive Borgonuovo in un museo a cielo aperto, un vibrante palcoscenico per l’espressione della passione e della dedizione dei collezionisti. La carovana di “Topolini” si snoderà poi attraverso le colline del Barbaresco, un percorso simbolico che lega l’automobile al territorio, alla sua storia e alle sue tradizioni. La sosta al cimitero di Neive sarà un momento di riflessione e di commemorazione, un tributo alla memoria di Dante Giacosa, uomo e ingegnere. La serata conviviale, aperta a tutti, promette un’atmosfera di festa e di condivisione, un’occasione per stringersi attorno al mito di un’icona nazionale.L’esposizione di vetture storiche, accuratamente selezionate, offrirà al pubblico un’inedita opportunità di ammirare da vicino alcuni dei capolavori firmati da Dante Giacosa e appartenenti al periodo più significativo della sua attività in Fiat. Un’anticipazione esclusiva del patrimonio custodito presso l’Heritage Hub di Torino, con la presenza del raro prototipo Fiat 100, la Fiat 600 Multipla impiegata dai Carabinieri, la Fiat 500 B “Topolino” e la Fiat 128, modelli che incarnano l’ingegno e la visione del progettista.Il Memorial 2025 assume un’importanza particolare alla luce del settantesimo anniversario della Fiat 600, un’opera che testimonia la capacità di Dante Giacosa di anticipare le esigenze del mercato e di creare un’auto che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’automobilismo. A completare il programma, una conferenza di prestigio con Roberto Giolito, figura chiave nella rinascita della Fiat 500 nel 2007 e attuale Head of Stellantis Heritage per i marchi italiani del Gruppo Stellantis, offrirà spunti di riflessione sull’eredità duratura di Dante Giacosa e sulla sua influenza sulle generazioni successive di progettisti. Un’occasione unica per comprendere il ruolo cruciale di un uomo che ha saputo trasformare una necessità in un’opera d’arte, un’auto che continua a emozionare e a ispirare.