Next Fest a Carmagnola: Giovani, Talenti e Innovazione in Festa

Carmagnola si illumina con “Next Fest”: un crocevia di talenti, innovazione e crescita per le nuove generazioniBanca Territori del Monviso presenta “Next Fest”, un’iniziativa gratuita e inclusiva rivolta ai giovani del territorio, un’occasione unica per immergersi nel mondo di Next, la Btm Young Community.

Più di un semplice evento, “Next Fest” rappresenta un investimento strategico nel potenziale delle nuove generazioni, promuovendo un percorso di crescita personale e professionale, stimolando la partecipazione attiva e coltivando un ecosistema di innovazione.

La serata di sabato si configura come un vero e proprio laboratorio di idee e competenze.

Due workshop intensivi apriranno il sipario, guidati da figure di spicco nel panorama digitale.

“Dalle passioni ai social”, condotto da Isidaurum, influencer e content creator di successo, esplorerà le strategie per trasformare gli interessi personali in contenuti coinvolgenti e performanti sui social media, offrendo spunti pratici per costruire una presenza online autentica e significativa.

Parallelamente, “Public speaking e stand up comedy” con Davide D’Urso, influencer e performer di talento, fornirà strumenti e tecniche per comunicare efficacemente in pubblico, superare la paura del palcoscenico e sviluppare un approccio originale e divertente alla narrazione.

L’energia creativa non si esaurirà con i workshop.

Un vibrante open stage offrirà ai giovani artisti locali – band, cantanti, performer – un palcoscenico per esprimere il proprio talento e condividere la propria visione con il pubblico.

Questa vetrina di eccellenza locale contribuirà a creare un senso di comunità e a promuovere la cultura giovanile del Monviso.

A concludere la serata, un coinvolgente dj set firmato ScuolaZoo, istituzione riconosciuta nel panorama dell’intrattenimento giovanile, garantirà un’atmosfera festosa e memorabile.

“Next Fest” non è solo intrattenimento, ma un catalizzatore di opportunità.

Un invito a sognare in grande, a sperimentare, a collaborare e a costruire un futuro ricco di prospettive per Carmagnola e per l’intero territorio del Monviso.

Un’occasione imperdibile per giovani, operatori del settore e chiunque creda nel potere trasformativo delle nuove generazioni.