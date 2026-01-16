Nuovo treno Rock a Vercelli: un miliardo per il Piemonte.

Oggi, la stazione di Vercelli è stata teatro di un evento significativo per il sistema di trasporto regionale piemontese: la consegna del trentunesimo treno Rock a doppio piano, un tassello fondamentale di un ambizioso piano di rinnovo della flotta ferroviaria.

Questo nuovo acquisto si inserisce in un investimento complessivo di circa un miliardo di euro, finanziato attraverso contratti stipulati con la Regione Piemonte e l’Agenzia per la Mobilità, che prevede l’introduzione di settantauno nuovi treni, dei quali sessantaquattro sono già entrati in servizio.

La cerimonia ha visto la partecipazione di figure istituzionali chiave, tra cui il sindaco Roberto Scheda, testimone di un momento cruciale per la sua città, simbolo di una rete infrastrutturale in evoluzione.

L’assessore ai Trasporti Marco Gabusi ha sottolineato come l’introduzione di questi nuovi treni rappresenti una priorità strategica, volta a posizionare il passeggero al centro del servizio.

Gabusi ha enfatizzato l’impegno regionale nel migliorare non solo le performance del trasporto, ma anche il comfort di viaggio, elementi essenziali per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e per rispondere alle crescenti esigenze di mobilità sostenibile.

Il riferimento ai disagi passati, accompagnato da una promessa di un futuro migliore, riflette la consapevolezza delle difficoltà incontrate e la volontà di superarle attraverso un investimento mirato e costante.

Giuseppe Falbo, direttore regionale di Trenitalia Piemonte, ha offerto una visione più ampia del progetto, riconoscendo la necessità di intervenire su una situazione che richiedeva un profondo intervento di riqualificazione.

Il focus non si limita all’introduzione di nuovi mezzi, ma si estende alla manutenzione e all’ottimizzazione della flotta esistente, dimostrando un approccio olistico alla gestione del servizio ferroviario.

L’annuncio della consegna di ulteriori sette treni a doppio piano tra marzo e ottobre testimonia l’accelerazione del piano di rinnovamento, che mira a consolidare la leadership della linea regionale piemontese all’interno del panorama italiano.

Questo investimento strategico non solo modernizza l’infrastruttura, ma contribuisce anche a rafforzare il ruolo del Piemonte come polo di innovazione nel settore dei trasporti regionali, promuovendo al contempo una mobilità più efficiente, accessibile e rispettosa dell’ambiente.