Obiettivo Italia 2025: Intesa Sanpaolo al fianco delle imprese del Nord Ovest

Il percorso “Obiettivo Italia 2025”, un’iniziativa strategica promossa dalla Divisione Imi Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo sotto la guida di Mauro Micillo, ha recentemente arricchito il tessuto economico torinese, consolidando un’attività di ascolto e dialogo diffuso rivolta alle eccellenze del panorama industriale nazionale. Questa tappa, che si aggiunge a quelle già realizzate a Vicenza, Firenze e Lonato del Garda, ha visto la partecipazione di un numero significativo di leader aziendali provenienti dalle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – un gruppo che si unisce a un più ampio bacino di oltre 160 realtà coinvolte finora.La Divisione Imi, attraverso la sua rete nazionale, manifesta una presenza radicata nel Nord Ovest, con centri di competenza operativi a Torino e Genova, dove un team di 36 professionisti specializzati si dedica a supportare attivamente le imprese. L’impegno concreto si traduce nella gestione e nel monitoraggio di circa 1.000 aziende, raggruppabili in 240 complessi aziendali, con un significativo portafoglio medio di finanziamenti, stimato nel 2024 a 9 miliardi di euro, che rappresentano l’11% del totale dei volumi erogati a livello nazionale.Il Nord Ovest italiano si configura come un vero e proprio motore propulsivo per l’economia del Paese, caratterizzato da un’architettura industriale robusta, diversificata e proiettata verso l’innovazione e l’internazionalizzazione. “Obiettivo Italia” si pone quindi come una piattaforma di prossimità, andata oltre il tradizionale sostegno finanziario, per fornire alle imprese un valore aggiunto di consulenza strategica mirata, strumenti di gestione del rischio calibrati per il contesto geopolitico attuale e una visione d’insieme di un mercato in rapida evoluzione.Come sottolinea Michele Sorrentino, responsabile Imi Cib Italian Network di Intesa Sanpaolo, l’obiettivo primario è rafforzare la competitività delle imprese, accompagnandole in percorsi di trasformazione e sviluppo complessi. Questa assistenza non si limita alla mera erogazione di capitali, ma include la fornitura di soluzioni all’avanguardia e servizi digitali avanzati nel campo del transaction banking, elementi chiave per navigare le sfide del mercato globale e cogliere le opportunità emergenti. L’iniziativa non solo mira a consolidare le basi del tessuto economico regionale, ma anche a proiettare le aziende italiane verso un futuro di crescita sostenibile e resilienza.