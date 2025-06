Ordine dei Consulenti del Lavoro Torino: Bilancio POP, un’innovazione per il futuro.

L’avvio del 2024 per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino si configura come un momento di sintesi e proiezione, incarnato dalla pubblicazione del Bilancio di Performance Orientata (POP), una novità assoluta nel panorama professionale italiano. Ben oltre la mera elencazione di 752 professionisti attivi, 80 contratti certificati e 160 conciliazioni ratificate, il documento rappresenta un’innovativa declinazione del valore aggiunto che la categoria apporta al tessuto economico e sociale del territorio. Il Bilancio POP non è semplicemente un resoconto numerico; è il frutto di una sinergia inedita, un protocollo d’intesa con il Dipartimento di Management dell’Università di Torino che trasforma l’analisi dei dati in un racconto di impegno, visione strategica e responsabilità. Si tratta di una vera e propria narrazione professionale, pensata per comunicare trasparenza e costruire fiducia, elementi imprescindibili per consolidare il ruolo di pilastro della legalità e della tutela dei diritti dei lavoratori e delle imprese.”Con questo strumento, apriamo un varco nel mondo del lavoro, rendendo accessibili le nostre attività a tutti i cittadini,” afferma Fabrizio Bontempo, Presidente dell’Ordine. “È un’autentica fotografia delle nostre azioni, ma anche un’anticipazione delle sfide e delle opportunità che ci attendono. Un futuro in cui la partecipazione attiva, l’adesione a principi etici rigorosi e il coraggio di affrontare le complessità del mercato del lavoro saranno i nostri principali punti di riferimento.”Il Bilancio POP si inserisce in un percorso di costante innovazione e impegno sociale, testimoniato da una pluralità di iniziative volte a sensibilizzare le nuove generazioni e a promuovere una cultura del lavoro legale e responsabile. L’esempio emblematico è rappresentato dal videogioco educativo “GenL – Generazione Legalità,” un successo di pubblico e critica che ha già coinvolto oltre 2 milioni di studenti e che sarà protagonista alle Universiadi Invernali 2025. Parallelamente, il “Truck Tour nazionale ‘Il lavoro viaggia con noi’,” recentemente in visita a Torino, ha offerto un’occasione unica di incontro e confronto con i cittadini, mentre il “Job Film Days Festival” ha valorizzato il cinema come strumento di denuncia e di promozione dei diritti dei lavoratori.Questa visione ampia e proiettata al futuro conferma l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino come un punto di riferimento essenziale per il territorio, capace di coniugare competenza professionale, responsabilità sociale e innovazione continua, contribuendo attivamente alla costruzione di un mercato del lavoro più equo, trasparente e sostenibile. Il Bilancio POP non è quindi solo un documento contabile, ma un vero e proprio manifesto di un’identità professionale che si rinnova e si proietta verso nuove sfide.