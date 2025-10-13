Pattern Group: 25 anni di innovazione, nuova sede a Collegno

Pattern Group celebra un quarto di secolo di innovazione e crescita inaugurando il suo nuovo quartier generale a Collegno (Torino), un traguardo significativo sottolineato da un investimento pluriennale confermato nonostante un contesto economico complesso.

L’edificio, architettonicamente all’avanguardia, incarna la filosofia aziendale, fondata su pilastri di sostenibilità, eccellenza progettuale e una costante ricerca di soluzioni innovative.

Questa nuova struttura non è semplicemente una sede operativa; è la materializzazione di un sogno audace, partito umilmente venticinque anni fa da un piccolo garage in Umbria.

Un percorso costellato di sfide superate con tenacia e una ferma fiducia nel futuro, che ha visto il gruppo Pattern evolvere da realtà locale a player di riferimento nel settore del lusso.

“Abbiamo sempre creduto nella forza del nostro territorio e nella capacità di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita condivisa,” afferma Fulvio Botto, co-fondatore e socio di maggioranza, sottolineando l’importanza di un approccio resiliente e orientato al lungo termine.

La visione di Pattern Group si riflette in ogni aspetto della nuova sede, un complesso di oltre 22.000 metri quadrati che integra armoniosamente spazi dedicati alla ricerca e sviluppo, aree produttive tecnologicamente avanzate, efficienti magazzini logistici e aree di servizio ottimizzate.

Questa integrazione verticale permette un controllo completo della filiera produttiva, garantendo la massima qualità e flessibilità nella risposta alle esigenze del mercato del lusso.

La storia di Pattern Group, nata nel 2000 a Gubbio (Umbria), è caratterizzata da una ricerca costante di sinergie tra ricerca stilistica, ingegnerizzazione avanzata e produzione artigianale di eccellenza.

L’azienda ha saputo evolvere, ampliando le proprie competenze e sedi operative, abbracciando un approccio multidisciplinare che unisce tradizione e innovazione.

La crescita accelerata degli ultimi anni testimonia la capacità di Pattern Group di anticipare le tendenze del mercato e di offrire soluzioni personalizzate, mantenendo al contempo un profondo legame con le proprie radici e un forte senso di responsabilità verso l’ambiente e la comunità.

Inaugurare questo nuovo headquarter non è solo un momento di celebrazione, ma un impegno concreto per il futuro e un segno tangibile della fiducia nel potenziale del territorio italiano.

Franco Martorella, co-fondatore e socio di maggioranza, aggiunge: “Questa sede è la prova che la passione, la fiducia nelle persone e l’attenzione alla sostenibilità possono costruire un futuro prospero e duraturo.

”