PerMicro: Finanziamenti e Inclusione, un Modello di Successo

PerMicro, fulcro di un modello innovativo di inclusione finanziaria, ha tracciato un percorso di crescita significativa dal 2007, consolidandosi come attore chiave nel panorama economico italiano. L’impegno concreto si traduce in oltre 40.000 finanziamenti erogati, per un valore complessivo che supera i 336 milioni di euro, e un impatto tangibile sulla vita di più di 9.000 individui e microimprese, spesso marginalizzate dai tradizionali canali di credito. Questo successo è testimoniato da uno studio d’impatto, frutto della ricerca rigorosa del centro spin-off Triadi, legato al Politecnico di Milano, e presentato a Torino, sede di Ersel Banca Privata.La forza di PerMicro risiede in una solida base di partenariato. La compagine sociale, un ecosistema di attori diversificati – Narval Investimenti (Gruppo Ersel), Fondazione Sviluppo e Crescita Crt, Compagnia di San Paolo e un consorzio di banche come Bnl Bnp Paribas, Banca Etica e Bcc Emil Banca – evidenzia l’importanza di un approccio collaborativo per affrontare le sfide dell’inclusione finanziaria. Questo modello dimostra come istituzioni finanziarie, fondazioni e investitori possano convergere verso un obiettivo comune: sostenere l’imprenditorialità in fasce di popolazione vulnerabili.Il 2024 segna un punto di svolta per PerMicro, con il raggiungimento del pareggio di bilancio, un risultato che attesta la sostenibilità economica del modello e l’efficacia delle strategie implementate. A riprova di questo, sono stati finanziati 3.030 progetti sul territorio, con un impegno di oltre 35 milioni di euro. Un’analisi approfondita dei beneficiari rivela un’inclusione crescente: il 39% delle imprese finanziate è guidato da donne, un dato in costante aumento rispetto al 37% del 2023, mentre il 31% è rappresentato da giovani ‘under 35’, con una quota significativa di ‘under 26’ (57%).La crescita media annua delle somme erogate, pari al 30% negli ultimi 14 anni, testimonia l’espansione dell’impatto di PerMicro. Da un iniziale impegno di 1,5 milioni di euro nel 2009 si è passati a 26 milioni nel 2022, una traiettoria ascendente che riflette la crescente fiducia nel modello e la sua capacità di generare valore.L’impatto sociale è quantificabile nella creazione di 3.601 posti di lavoro, un indicatore chiave della capacità di PerMicro di favorire l’autonomia e l’indipendenza economica di individui e comunità. Oltre a ciò, l’iniziativa ha contribuito al miglioramento delle condizioni lavorative per 1.700 imprenditori e all’aumento del reddito mensile per oltre 2.500, dimostrando come l’inclusione finanziaria possa essere un motore di crescita personale e collettiva, creando opportunità e riducendo le disuguaglianze socio-economiche. L’attenzione particolare rivolta a donne, giovani e stranieri evidenzia un impegno concreto a promuovere un’economia più equa e inclusiva, fondata sull’empowerment e sulla valorizzazione del capitale umano.