Piemonte: 3.6 milioni per risarcire i danni da fauna selvatica

La Regione Piemonte ha recentemente stanziato 3.604.844,99 euro a sostegno delle aziende agricole piemontesi che nel corso del 2024 hanno subito perdite economiche a causa della fauna selvatica. Questo intervento, rappresentativo di un impegno concreto della Regione verso il tessuto produttivo agricolo, coprirà l’83% dei danni periziati, per un ammontare complessivo di 4.639.293,72 euro. Un dato che posiziona il Piemonte in una posizione di leadership a livello nazionale per l’entità dei risarcimenti erogati, come sottolineato con soddisfazione dal Presidente della Regione, Alberto Cirio, e dall’Assessore Paolo Bongioanni.L’iniziativa si configura come un elemento complementare a una strategia più ampia, che include politiche strutturali volte alla prevenzione dei danni e alla gestione sostenibile della fauna selvatica. Quest’ultima, infatti, è frutto di una collaborazione sinergica tra la Regione, le Province, Città Metropolitana di Torino, gli Ambiti Territoriali di Caccia e i Comprensori Alpini, testimoniando un approccio integrato per affrontare una sfida complessa.Nel 2024, le richieste di indennizzo hanno raggiunto il numero di 4.379, riflettendo la crescente pressione esercitata dalla fauna selvatica sulle coltivazioni piemontesi. Tra le cause principali, spiccano i cinghiali, responsabili di circa il 70% dei danni, seguiti dagli ungulati ruminanti (12%), dai corvidi (9%) e da altre specie animali, che contribuiscono in misura minore al quadro complessivo.L’analisi dettagliata delle perdite evidenzia la distruzione delle zolle come fenomeno più esteso, con oltre 14.000 ettari di terreno interessato, e la devastazione del prodotto a termine, che ha colpito 4.500 ettari. Le perdite quantificate si traducono in un totale di 177.000 quintali di prodotto agricolo andato perso in tutta la regione. La provincia di Torino risulta essere quella più penalizzata, con una perdita di 54.000 quintali, seguita da Novara, Alessandria, Biella, Cuneo, Asti e Vercelli, confermando la diffusa natura del problema.Questo stanziamento non è solo un atto di risarcimento, ma un segnale di riconoscimento dell’importanza cruciale del settore agricolo per l’economia regionale e un investimento nel futuro della produzione alimentare piemontese, impegnata a fronteggiare una crescente sfida ambientale e climatica che influenza direttamente la sua produttività e sostenibilità. La gestione della fauna selvatica, infatti, necessita di un equilibrio delicato tra la tutela della biodiversità e la salvaguardia delle attività agricole, un obiettivo che richiede un impegno continuo e una visione strategica a lungo termine.