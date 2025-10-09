Piemonte industriale: resilienza e sfide nell’autunno 2024

L’autunno del 2024 si presenta come un periodo di transizione per il tessuto industriale piemontese, caratterizzato da una resilienza sorprendente ma non priva di fragilità.

L’indagine congiunturale condotta dal Centro Studi dell’Unione Industriali Torino, che ha coinvolto un panel rappresentativo di oltre 1200 aziende manifatturiere e di servizi, rivela una sostanziale continuità nelle aspettative aziendali, in linea con i dati precedenti e a dispetto di un contesto economico globale tutt’altro che lineare.

La “stabilità” che emerge non deve essere interpretata come immobilismo, bensì come la sintesi di un adattamento strutturale, un processo di maturazione che ha visto le imprese piemontesi navigare attraverso acque agitate negli ultimi anni.

La persistenza di difficoltà settoriali, in particolare nel tessile e nel metalmeccanico, e la decelerazione delle esportazioni verso i mercati tradizionali, rappresentano sfide concrete che richiedono risposte mirate e una visione strategica a lungo termine.

L’utilizzo degli impianti e le proiezioni di investimento mantengono una linea di continuità, indicando una prudenza informata e una gestione oculata delle risorse.

L’incertezza geopolitica e le tensioni commerciali globali si sono consolidate, trasformandosi in una condizione pervasiva che ha plasmato l’approccio delle imprese.

Lungi dall’essere un fattore di paralisi, questa realtà ha stimolato una cultura della flessibilità e della capacità di adattamento.

La gestione proattiva del rischio e la diversificazione dei flussi commerciali sono diventate priorità imprescindibili.

Il futuro del sistema industriale italiano ed europeo dipenderà dalla capacità di posizionarsi in un panorama internazionale sempre più competitivo e complesso.

L’innovazione tecnologica, la transizione verso modelli di produzione sostenibili e la promozione di una cultura dell’eccellenza diventano imperativi categorici.

La coesione e la competitività del mercato interno europeo, rafforzata da politiche industriali condivise, si rivelano cruciali per affrontare le sfide poste dagli Stati Uniti e dalla Cina.

La ricerca di nuovi mercati, seppur necessaria, non deve distogliere l’attenzione dai partner strategici con cui si progetterà il futuro: Europa e Stati Uniti rimangono i fulcri attorno a cui costruire una crescita duratura e inclusiva.

L’investimento in ricerca e sviluppo, la formazione del capitale umano e la promozione di sinergie tra imprese e istituzioni accademiche si configurano come leve fondamentali per accelerare la transizione verso un modello di sviluppo più resiliente e competitivo.

Come sottolineato dai presidenti delle associazioni industriali, la sfida per il futuro non è solo quella di preservare la fiducia, ma di potenziarla attraverso azioni concrete e una visione condivisa, fondata sull’eccellenza, la sostenibilità e la capacità di innovare.

Il Piemonte, con la sua storia industriale e la sua vocazione all’innovazione, può e deve giocare un ruolo di leadership in questa trasformazione.