domenica 4 Gennaio 2026
Torino Economia

Piemonte, Piano Fesr Aggiornato: 50 Milioni per Innovazione e Housing

Redazione Torino
Redazione Torino

La Regione Piemonte ha recentemente finalizzato un significativo aggiornamento del suo Piano di Azione regionale, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) per il periodo 2021-2027.

Questa revisione, resa obbligatoria dal Regolamento Ue 2021/1060 e approvata con un investimento complessivo di 50 milioni di euro, segna una svolta strategica nell’allocazione delle risorse, riflettendo le priorità emergenti a livello europeo e le specifiche esigenze del territorio piemontese.
L’aggiornamento non si limita a una mera riallocazione di fondi, ma rappresenta una ridefinizione delle linee guida programmatiche, con l’introduzione di due nuove priorità strategiche che mirano a rafforzare la competitività regionale e a promuovere un modello di sviluppo più equo e sostenibile.

La prima di queste priorità, con una dotazione di 40 milioni di euro, è interamente dedicata all’impulso di settori all’avanguardia.
Questa area strategica, denominata “Tecnologie Avanzate” o “STEP” (acronimo che racchiude Tecnologie Digitali e Deep-Tech, Tecnologie Pulite ed Efficienti, e Biotecnologie), mira a catalizzare l’innovazione e a posizionare il Piemonte come polo di eccellenza in settori chiave per il futuro.

L’obiettivo non è solo sostenere la crescita di imprese innovative, ma anche attrarre talenti e investimenti esteri, creando un ecosistema favorevole alla nascita e allo sviluppo di nuove tecnologie disruptive.
La significativa pre-erogazione del 20% prevista per questa priorità, un’eccezionale opportunità riconosciuta dall’Unione Europea, testimonia l’importanza strategica attribuita a questo settore e consentirà di accelerare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con un impatto tangibile già nel 2026.

Si prevede il sostegno a progetti che spaziano dalla robotica avanzata all’intelligenza artificiale, passando per la sviluppo di materiali innovativi e soluzioni biotech rivoluzionarie.
La seconda priorità, con un investimento di 10 milioni di euro, è focalizzata sull’affrontare una sfida cruciale per il benessere sociale: l’accesso a un alloggio dignitoso e sostenibile.
Questa iniziativa, volta a promuovere l’housing sociale e la riqualificazione energetica degli immobili, mira a supportare famiglie a basso e medio reddito, persone vulnerabili e categorie svantaggiate, contribuendo a ridurre le disuguaglianze e a migliorare la qualità della vita.
Il focus è sulla ristrutturazione di edifici esistenti, con l’adozione di soluzioni innovative per l’efficienza energetica e l’utilizzo di materiali eco-compatibili, creando residenze a basso impatto ambientale e con costi di gestione accessibili.

Questo approccio integrato non solo risponde a un bisogno primario, ma contribuisce anche alla rigenerazione urbana e alla creazione di comunità più resilienti.

Come sottolineato dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dall’Assessore al Bilancio e alle Attività Produttive, Andrea Tronzano, questa riprogrammazione risponde in modo proattivo alle sfide strategiche europee, dimostrando l’impegno della Regione a investire in settori ad alta priorità.

La decisione riflette una visione di lungo termine, volta a costruire un futuro più prospero e inclusivo per il Piemonte, capace di attrarre risorse, accelerare l’attuazione dei progetti e fornire risposte concrete alle esigenze di cittadini e imprese.

La revisione del Fesr rappresenta quindi un’occasione cruciale per il Piemonte di rafforzare la propria posizione in un contesto europeo in continua evoluzione.

