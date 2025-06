Piemonte: produzione in calo, ma ordinativi esteri trainano la ripresa

Il primo trimestre del 2025 presenta un quadro complesso per l’industria piemontese, segnata da un declino della produzione manifatturiera dell’1,7% rispetto all’anno precedente, un trend negativo che si protrae da cinque periodi consecutivi. Questo calo, che interseca una congiuntura economica globale in rapida evoluzione, riflette le fragilità strutturali del tessuto industriale regionale e la sua crescente esposizione alle dinamiche internazionali.L’analisi congiunturale, frutto della collaborazione tra gli Uffici Studi delle Camere di Commercio provinciali, Intesa Sanpaolo e Unicredit, ha coinvolto un campione significativo di 1.731 imprese, che impiegano complessivamente 93.273 addetti e generano un fatturato aggregato di 56 miliardi di euro. La disamina rivela una profonda eterogeneità settoriale: mentre il comparto alimentare, in controtendenza, registra un modesto incremento (+1,1%), i settori dei mezzi di trasporto (-11,3%), della metalmeccanica e del tessile subiscono contratture significative (-2%), evidenziando una polarizzazione delle performance.Il Piemonte si trova dunque a un crocevia cruciale, chiamato a navigare tra la necessità di un rinnovamento profondo e l’imperativo di una crescita sostenibile e resiliente. Il Sistema camerale individua quattro assi strategici per la ripresa: una drastica semplificazione delle procedure burocratiche che attualmente soffocano la competitività delle imprese; un investimento massiccio e mirato nello sviluppo del capitale umano, attraverso programmi di formazione professionale e aggiornamento delle competenze, volti a contrastare la disoccupazione e a ridurre le disuguaglianze sociali; un piano energetico regionale ambizioso, orientato all’indipendenza dalle fonti energetiche esterne e all’incremento dell’efficienza produttiva; e, infine, il potenziamento delle infrastrutture, sia materiali (trasporti, logistica) che digitali (banda larga, connettività).Nonostante il quadro negativo della produzione, un segnale di speranza emerge dall’andamento degli ordinativi totali, che registrano un incremento dello 0,8%. Questa performance positiva è principalmente trainata dalla crescita degli ordinativi esteri (+1,8%), indicando una domanda internazionale ancora orientata verso i prodotti “Made in Piedmont”, mentre gli ordinativi interni mostrano un andamento più contenuto (+0,4%). Tuttavia, il calo del grado di utilizzo degli impianti, passato dal 63% al 62%, suggerisce una certa incertezza e una potenziale riduzione degli investimenti futuri.Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) rappresenta un’opportunità strategica per guidare le transizioni in atto e per rilanciare l’economia piemontese, ma la sua efficacia dipenderà dalla capacità di tradurre le risorse in progetti concreti e di promuovere un cambiamento strutturale duraturo. La sfida è quella di trasformare la fragilità in forza, la dipendenza in autonomia e la stagnazione in crescita.