Piemonte protagonista al Paris Air Show: un hub aerospaziale da 8 miliardi

Il Piemonte si conferma protagonista indiscusso nel panorama aerospaziale globale, ritornando con una presenza massiccia e strategica all’International Paris Air Show, in corso a Le Bourget. L’edizione 2024 rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo chiave che la regione ricopre nell’innovazione, nella produzione e nella ricerca in questo settore cruciale per l’economia internazionale.All’interno del prestigioso padiglione 1, nell’area dedicata all’eccellenza italiana (Aiad – Mod), si estende un’isola Piemonte di 250 metri quadrati, un vero e proprio hub di competenza e tecnologia. Ventidue aziende, tra cui i leader indiscussi del territorio – Mecaer Aviation Group e Microtecnica Actuation Systems – espongono le loro soluzioni e si aprono a nuove collaborazioni. La missione, guidata dall’assessore regionale all’Internazionalizzazione Andrea Tronzano, mira a consolidare la reputazione del Piemonte come polo di riferimento per l’aerospazio e a generare opportunità concrete di crescita.L’impegno del Piemonte in questo evento di risonanza mondiale è frutto di un’azione coordinata, orchestrata da Ceipiemonte nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera Aerospazio della Regione Piemonte, finanziato dal Programma Fesr 2021-2027. A questo si aggiunge il Progetto di Promozione internazionale e valorizzazione dei beni industriali, sostenuto dalla Regione Piemonte e dalla Camera di Commercio di Torino, evidenziando un approccio strategico e collaborativo.La partecipazione al Paris Air Show non è solo un’opportunità di visibilità, ma un volano per rafforzare il posizionamento competitivo del sistema produttivo piemontese. Il comparto aerospaziale regionale vanta un ecosistema robusto e diversificato, capace di offrire soluzioni all’avanguardia in ambiti che spaziano dalla componentistica avanzata alla produzione di sistemi complessi. La presenza di grandi player come Leonardo, Avio Aero, Thales Alenia Space, Altec, e la vitalità di un tessuto di oltre 450 piccole e medie imprese, costituiscono un patrimonio inestimabile. L’analisi 2023 di Ceipiemonte e del Distretto Aerospaziale Piemontese, basata su dati del 2022, quantifica questo successo con un fatturato complessivo di 8 miliardi di euro e un esercito di oltre 35.000 professionisti altamente specializzati.La delegazione piemontese si distingue per la sua imponenza, rappresentando la più ampia partecipazione mai organizzata da Ceipiemonte al Paris Air Show. Questa presenza massiccia testimonia l’impegno costante nel favorire l’internazionalizzazione delle imprese locali, generare investimenti mirati e promuovere lo sviluppo di competenze specialistiche. Come sottolineato dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dall’assessore Tronzano, il successo di questa missione si fonda su una sinergia virtuosa tra istituzioni, imprese e territorio, un vero e proprio patto per l’eccellenza e l’innovazione. L’obiettivo è chiaro: proiettare il Piemonte sempre più al centro dell’attenzione globale, come motore trainante del futuro dell’aerospazio.