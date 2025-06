Piemonte protagonista al Paris Air Show: un’isola di eccellenze aerospaziali.

Il Piemonte riconferma la sua presenza di spicco all’International Paris Air Show a Le Bourget, un appuntamento cruciale per il settore aerospaziale globale. Quest’anno, la regione si presenta con un’imponente “isola Piemonte” di 250 metri quadrati, collocata nel cuore del padiglione 1, all’interno dell’area ufficiale italiana, testimoniando un impegno strategico a consolidare la propria leadership internazionale. Ventidue aziende piemontesi, tra cui i colossi Mecaer Aviation Group e Microtecnica Actuation Systems, rappresentano un ecosistema industriale dinamico e tecnologicamente avanzato.L’iniziativa, sostenuta dall’assessore all’Internazionalizzazione Andrea Tronzano, è orchestrata da Ceipiemonte nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera Aerospazio della Regione Piemonte, un’infrastruttura collaborativa pensata per massimizzare l’impatto della presenza piemontese. Il programma include incontri mirati con figure chiave del settore, stimolando partnership e aprendo la strada a nuove opportunità di business.La partecipazione al Paris Air Show si configura come un volano per la promozione del sistema produttivo piemontese, un sistema che non si limita a eccellenze singole, ma si fonda su una rete complessa di competenze, innovazione e capacità di adattamento. Come sottolineano il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessore Tronzano, questo risultato è il frutto di un’azione sinergica tra istituzioni, imprese e territori, orientata ad attrarre investimenti strategici, coltivare talenti specializzati e generare nuove traiettorie di sviluppo sostenibile per la regione.L’esperienza maturata negli anni ha permesso al Piemonte di costruire una reputazione solida e riconosciuta a livello internazionale. Il contributo delle aziende partecipanti, con la loro storia di successi e la loro capacità di anticipare le tendenze del mercato, ha portato a significativi incrementi di prestigio, commesse e contatti rilevanti. Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di Commercio di Torino, evidenzia come questo dinamismo sia alimentato sia dalla presenza di grandi player del settore, sia dalla forza di un tessuto di oltre 450 piccole e medie imprese, capaci di agire come veri e propri laboratori di innovazione.L’edizione 2024 si distingue per la sua imponenza: con 22 aziende riunite in un’area centrale, la più vasta mai realizzata, la delegazione piemontese rappresenta la più numerosa di sempre, un segnale tangibile della vitalità e dell’ambizione del territorio.Il Piemonte vanta un ecosistema aerospaziale di primaria importanza, con la presenza di leader globali come Leonardo, Avio Aero, Thales Alenia Space e Altec, affiancati da una fitta rete di PMI specializzate. Questo concentramento di competenze si traduce in oltre 35.000 addetti altamente qualificati e in un fatturato complessivo stimato in 8 miliardi di euro, a testimonianza del contributo significativo che il settore aerospaziale apporta all’economia regionale e nazionale. La presenza al Paris Air Show è, dunque, un’occasione imperdibile per rafforzare questa posizione di leadership e proiettare il Piemonte verso nuove frontiere dell’innovazione aerospaziale.