Politecnico Torino e Iveco: Master gratuito su Veicoli Intelligenti

Il Politecnico di Torino, in partnership strategica con Iveco Group, lancia una nuova edizione del Master di II Livello in “Veicoli Commerciali Intelligenti per la Mobilità Sostenibile”, un’iniziativa di formazione avanzata progettata per plasmare la prossima generazione di leader e specialisti nel settore automotive.

Questo percorso biennale, interamente gratuito, si configura come un ecosistema di apprendimento ibrido, integrando rigorose lezioni accademiche con esperienze pratiche immersive direttamente all’interno delle strutture Iveco Group, offrendo un accesso privilegiato al mondo della ricerca e sviluppo industriale.

Il Master non si limita a trasmettere nozioni tecniche; mira a coltivare una visione olistica della mobilità del futuro, affrontando le sfide poste dalla transizione verso un’era di trasporti a zero emissioni.

Il curriculum è strutturato attorno a pilastri fondamentali quali la progettazione e l’ottimizzazione di sistemi di propulsione elettrici e ibridi, l’esplorazione di carburanti alternativi e soluzioni carbon-neutral, lo sviluppo di veicoli connessi e la gestione intelligente dei dati generati.

Un focus significativo è dedicato all’elettronica di bordo, all’architettura del software veicolare e all’implementazione di metodologie avanzate di simulazione e validazione virtuale, cruciali per accelerare i tempi di sviluppo e ridurre i costi.

L’elemento distintivo di questo Master risiede nella sua profonda integrazione tra mondo accademico e industriale.

Il percorso formativo è co-progettato tra docenti universitari ed esperti Iveco Group, garantendo un allineamento perfetto con le esigenze del mercato del lavoro.

Gli studenti beneficiano di un mentorship costante, con tutor accademici e aziendali che li guidano attraverso complessi project work.

L’accesso a laboratori all’avanguardia, dotati di strumentazione digitale avanzata, e la possibilità di contribuire attivamente a progetti industriali reali costituiscono un’opportunità unica di apprendimento esperienziale.

I project work realizzati nelle edizioni precedenti hanno esplorato tematiche all’avanguardia, come l’ingegnerizzazione di veicoli commerciali elettrici ad alta efficienza energetica, l’applicazione della connettività per ottimizzare l’esperienza d’uso del veicolo, l’ottimizzazione della gestione delle batterie e lo sviluppo di software embedded per sistemi di guida avanzati.

Il Master si propone di formare professionisti capaci di affrontare le sfide dell’innovazione, dalla progettazione concettuale alla validazione del prodotto finito, con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale e all’efficienza dei processi.

Le candidature sono aperte fino al 3 novembre, offrendo un’opportunità imperdibile per aspiranti ingegneri e ricercatori desiderosi di plasmare il futuro della mobilità commerciale.