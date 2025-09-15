Politecnico Torino Vince TeoRace: Innovazione Elettronica in Formula SAE

La Squadra Corse del Politecnico di Torino si è distinta nell’edizione 2025 di Formula SAE Italy, conquistando il prestigioso TeoRace Special Award, riconoscimento dedicato all’eccellenza nell’ingegneria elettronica applicata al veicolo.

Il premio, conferito da Teoresi, leader globale nel settore dell’ingegneria avanzata e fornitore di soluzioni innovative per l’industria automobilistica, celebra un progetto che incarna l’avanguardia della ricerca e sviluppo.

Il team torinese si è distinto per la concezione di un sistema di controllo veicolare di nuova generazione, un’architettura elettronica sofisticata che trascende i limiti dei sistemi tradizionali.

Il cuore di questa innovazione risiede nell’integrazione di un’interfaccia proprietaria, un elemento distintivo che ottimizza la comunicazione tra i vari componenti del veicolo, e strumenti di analisi e telemetria di ultima generazione.

L’approccio metodologico adottato è stato caratterizzato da un’efficacia e una creatività che hanno permesso di raggiungere risultati impensabili con le soluzioni convenzionali.

Il sistema di controllo veicolare, alimentato da algoritmi di reti neurali, ha rivoluzionato la gestione simultanea di molteplici motori elettrici, consentendo una distribuzione ottimale della potenza e un controllo più preciso e reattivo.

Ma l’innovazione non si è fermata alla sola gestione della propulsione.

Un’attenzione particolare è stata rivolta all’ottimizzazione della batteria, con un processo di analisi e produzione dei moduli del pacco batteria che ha permesso di affinare significativamente la stima dello stato di carica (SoC) e di massimizzare l’efficienza della frenata rigenerativa, un fattore cruciale per l’autonomia del veicolo e la sostenibilità complessiva del progetto.

L’adozione di tecniche avanzate di machine learning ha consentito di prevedere il degrado della batteria e di adattare la strategia di ricarica in tempo reale, prolungandone la durata operativa.

In segno di riconoscimento, la Squadra Corse ha ricevuto un trofeo e un avanzato pacchetto di strumenti offerto da Intrepid Control Systems, precisamente Vehicle Spy 3 Basic e ValueCAN4-2, distribuiti in Italia da Teoresi.

Questi strumenti rappresentano un ecosistema completo per l’interazione con la rete veicolare, permettendo di eseguire attività cruciali come il monitoraggio del bus, l’acquisizione dati in tempo reale, la diagnostica avanzata, la calibrazione precisa dei sistemi e la simulazione di scenari di guida complessi.

Il TeoRace Special Award consolida il legame decennale tra Teoresi e Formula SAE Italy.

Marco Bazzani, Innovation Manager di Teoresi Group, sottolinea come la partecipazione all’evento rifletta un impegno profondo nella promozione della ricerca applicata e nella valorizzazione delle competenze dei team universitari, veri protagonisti del futuro dell’ingegneria automobilistica.

Il premio è un investimento nel talento emergente e un segnale che l’innovazione nasce dalla collaborazione e dalla condivisione di conoscenze.