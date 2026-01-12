Prato Nevoso: boom di turismo, +35% e sci sotto le stelle

L’inverno 2024 ha consacrato Prato Nevoso, nel cuore del comprensorio sciistico cuneese, come una meta turistica di primaria importanza, rivelando una crescita esponenziale che supera le aspettative e riflette un cambiamento profondo nelle dinamiche del turismo alpino.

I dati preliminari, che coprono il periodo dal 23 novembre al 11 gennaio, attestano un flusso di 1.180.228 passaggi attraverso gli accessi della stazione sciistica, un numero che si traduce in 106.427 ingressi iniziali.

Questa cifra evidenzia un incremento del 35% rispetto alla stagione invernale precedente, un dato che parla di una rinnovata attrattiva e di una crescente popolarità della località.

L’entusiasmo generato da questo afflusso si riverbera positivamente sull’intero ecosistema turistico del comprensorio.

Le strutture ricettive, alberghi, rifugi, bed e breakfast e appartamenti, hanno registrato un tasso di occupazione in costante crescita.

Tra dicembre e il 6 gennaio, l’occupazione ha mostrato un aumento del 38%, un segnale di vitalità economica che si consolida ulteriormente con il mese di gennaio, che ha visto un ulteriore sprint con un incremento del 50% nelle presenze.

Questo dato, particolarmente significativo, testimonia la capacità del comprensorio di attrarre un turismo di qualità, desideroso di esperienze autentiche e di servizi impeccabili.

Un elemento distintivo che contribuisce in modo significativo al successo di Prato Nevoso è lo sci notturno.

Questa offerta unica, che trasforma le piste in un suggestivo scenario illuminato, continua a essere un forte richiamo per gli appassionati, con un incremento del 40% nelle presenze.

L’esperienza dello sci sotto le stelle non è solo un’attività sportiva, ma un vero e proprio momento di aggregazione sociale e di contatto con la natura.

Parallelamente alla crescita del turismo locale ed europeo, si assiste a una diversificazione dei mercati di provenienza.

Oltre ai tradizionali flussi provenienti dall’Europa centro-settentrionale, Prato Nevoso registra un significativo aumento di visitatori provenienti dal Regno Unito e dalla Russia.

Ancora più rilevante è la crescita dei flussi provenienti da bacini di mercato a lungo raggio, come Asia, Sudamerica e Nordamerica.

Questa internazionalizzazione del turismo riflette la capacità di Prato Nevoso di posizionarsi come destinazione premium, in grado di offrire esperienze uniche e di soddisfare le aspettative di un pubblico sempre più esigente e globale.

Il successo di questa localizzazione strategica, unita alla qualità dell’offerta turistica e alla capacità di innovazione, segna un punto di svolta per il comprensorio sciistico cuneese, proiettandolo verso un futuro di crescita sostenibile e di eccellenza nel panorama turistico internazionale.