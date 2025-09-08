Rinascita Carrefour: Ipermercato Riqualificato, Eccellenza e Comunità

Rinascita di un Polo Commerciale: il Carrefour Iper di Corso Monte Cucco Riconcepito come Epicentro di Eccellenza e ComunitàUn capitolo nuovo si apre per il panorama commerciale torinese con la riapertura del Carrefour Iper di corso Monte Cucco, un’infrastruttura strategica per il quartiere e per la città.

I lavori di ristrutturazione, conclusi dopo un’operazione di investimento di circa 5 milioni di euro, non si limitano a un semplice aggiornamento estetico, ma a una profonda riprogettazione volta a trasformare il punto vendita in un vero e proprio fulcro di offerta diversificata, legata al territorio e attenta alle esigenze di una clientela in evoluzione.

La superficie, che si estende su 7.500 metri quadrati, è stata completamente ridisegnata, con particolare attenzione all’ottimizzazione dei flussi e all’introduzione di nuovi concetti merceologici.

L’innovazione più tangibile è rappresentata dall’ampliamento e dalla modernizzazione del reparto pescheria, ora in grado di garantire una freschezza e una varietà di prodotto superiori.

A completare l’offerta, un nuovo reparto di panetteria e pasticceria, interamente prodotto internamente, offre un’esperienza sensoriale unica, con profumi e sapori che richiamano le tradizioni artigianali locali.

L’impegno di Carrefour non si esaurisce nella semplice offerta di prodotti di largo consumo.

Un elemento distintivo è la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari piemontesi, con un ampliamento significativo della cantina vini, arricchita da decine di etichette regionali.

Questa scelta non è casuale, ma testimonia la volontà di Carrefour di supportare la filiera corta e di promuovere i prodotti tipici del territorio, elementi imprescindibili per l’identità culturale e gastronomica piemontese.

Una novità assoluta è il corner dedicato al settore Horeca (Ho.

Re.

Ca.

), un’area specializzata con oltre 400 referenze pensate per soddisfare le esigenze specifiche dei professionisti della ristorazione locale.

Questo servizio, in precedenza non disponibile, segna un ulteriore passo avanti nell’offerta di Carrefour, consolidando la sua posizione di partner strategico per il settore alberghiero e della ristorazione.

Non mancano, inoltre, elementi di intrattenimento e di convenienza per la famiglia, come il rinnovato Corner Disney, pensato per i più piccoli.

“Riaprire questo ipermercato in un contesto di ripresa economica e di cambiamento delle abitudini di consumo rappresenta un segnale forte di fiducia nel territorio,” ha dichiarato Christophe Rabatel, CEO di Carrefour Italia, sottolineando l’importanza strategica di Torino per l’azienda.

“Il nostro investimento è una dimostrazione concreta del nostro impegno a offrire ai consumatori locali un’esperienza di acquisto all’insegna della qualità, della sostenibilità e della valorizzazione delle eccellenze piemontesi.

“Paolo Chiavarino, assessore al Commercio di Torino, ha aggiunto: “L’iniziativa di Carrefour non solo contribuisce al rinnovamento del quartiere, ma rappresenta anche un importante motore di sviluppo economico e di innovazione per la città.

La coesistenza di grandi strutture come questa, con la vivacità e la qualità dei negozi di vicinato, è fondamentale per offrire ai cittadini una vasta gamma di opportunità e servizi.

“La riqualificazione del Carrefour Iper di corso Monte Cucco non è quindi solo un intervento di ristrutturazione, ma un progetto di rigenerazione urbana e sociale, volto a creare un luogo di incontro e di scambio, un punto di riferimento per la comunità torinese, in grado di rispondere alle nuove esigenze di una clientela sempre più attenta alla qualità, alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio.