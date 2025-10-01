Rinascita Tech: L’Italia al centro dell’innovazione europea.

L’Italia, un tempo percepita come una nazione con un ritardo significativo nel panorama tecnologico europeo, sta ora vivendo una trasformazione profonda e inarrestabile.

L’ecosistema tech italiano, un tempo un’aspettativa latente, si sta materializzando in una realtà tangibile, caratterizzata da una crescita esponenziale che lo posiziona tra le realtà più dinamiche del continente.

Questa evoluzione è stata ampiamente riconosciuta durante l’Italian Tech Week, l’evento di riferimento per il settore in Italia, dove la CEO di Vento, il fondo di venture capital di Exor, Diyala D’Aveni, ha sottolineato l’emergere di aziende innovative, nate da poche sole annualità, ma capaci di generare centinaia di posti di lavoro e volumi di fatturato significativi.

L’attenzione internazionale è palpabile: la partecipazione della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, in dialogo con John Elkann, testimonia il riconoscimento del potenziale italiano a livello globale.

Oltre 16.000 partecipanti all’Italian Tech Week a Torino evidenziano una crescente consapevolezza e un forte interesse verso le opportunità offerte dal settore.

Questo cambiamento non è frutto del caso, ma il risultato di un’azione concertata.

L’attenzione politica, precedentemente carente, si sta focalizzando sul settore tech, come dimostra l’introduzione di normative mirate a incentivare gli investimenti dei fondi pensione nel venture capital.

La crescente visibilità delle startup italiane riflette un cambiamento culturale, un rinnovato entusiasmo per l’imprenditoria e una crescente fiducia nelle capacità innovative del paese.

Vento, con il suo impegno finanziario nei confronti di oltre 130 aziende, sia in Italia che all’estero, ha contribuito in modo significativo a questa crescita, catalizzando investimenti e creando opportunità di lavoro.

Questi investimenti non si sono tradotti solo in crescita finanziaria, ma anche in valutazioni aziendali sempre più elevate, segno di un crescente interesse da parte degli investitori.

Il futuro, tuttavia, richiede una prospettiva a lungo termine.

La vera misura del successo di questa trasformazione si vedrà tra un decennio, quando gli effetti di questa nuova ondata di innovazione saranno pienamente manifesti.

I settori trainanti di questa crescita includono l’intelligenza artificiale, la salute, le tecnologie avanzate (deeptech) e la sostenibilità, aree in cui l’Italia può ambire a un ruolo di leadership.

La presenza di figure di spicco come Von der Leyen non è solo un riconoscimento, ma anche un segnale di un impegno politico a lungo termine per sostenere e nutrire questo ecosistema emergente, un ecosistema che, con la sua dinamicità e il suo potenziale, è destinato a ridefinire il panorama tecnologico europeo.